4 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

हाथरस

सुहागरात पर पति को धमकाने वाली दुल्हन प्रेमी संग फरार, पोस्ट शेयर कर बोली- मुझे 8 लाख में बेचा

UP News: उत्तर प्रदेश के हाथरस में सुहागरात पर पति को धमकाने वाली दुल्हन प्रेमी संग फरार हो गई। अब उसने एक वीडियो जारी करके अपने ही पिता पर 8 लाख में बेचने का आरोप लगाया है। अब इस घटना ने मामले को नया मोड़ दे दिया है।

2 min read
Google source verification

हाथरस

image

Namrata Tiwary

Mar 04, 2026

प्रतीकात्मक तस्वीर

हाथरस में सुहागरात के दिन पति पर चाकू से हमला करने और फिर जेवरात लेकर प्रेमी संग फरार होने वाली दुल्हन ने अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर सनसनी मचा दी है। युवती ने अपने ही पिता और मामा पर उसे 8 लाख रुपये में 'बेचने' का गंभीर आरोप लगाया है। दूसरी ओर, पति की शिकायत पर पुलिस ने दुल्हन और उसके प्रेमी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है।

सुहागरात पर चाकू और नशीला पदार्थ

मामला कोतवाली सदर क्षेत्र का है जहां एक युवक की शादी चंदपा क्षेत्र की युवती से हुई थी। पति का आरोप है कि शादी की पहली रात से ही दुल्हन का व्यवहार हिंसक था। उसने पति को अपने पास आने से रोका और चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी दी। हालांकि दो दिन बाद परिवारों ने बीच-बचाव कर समझौता कराया, लेकिन 25 फरवरी की रात दुल्हन ने पूरे परिवार को नशीला पदार्थ खिला दिया। जब सब गहरी नींद में सो रहे थे तब वो 10 लाख के जेवर और नकदी लेकर अपने कथित प्रेमी (रिश्ते के चाचा) के साथ फरार हो गई।

दुल्हन ने कहा "मेरा सौदा हुआ था"

फरार होने के बाद अब दुल्हन ने सोशल मीडिया पर अपना पक्ष रखते हुए एक वीडियो जारी किया है जिसने मामले को नया मोड़ दे दिया है। वीडियो में युवती का कहना है कि उसकी शादी जबरन कराई गई थी और उसने इस बारे में पति व ससुराल वालों को पहले ही बता दिया था। युवती ने जेवर चोरी और नशीला पदार्थ देने के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए अपने पिता पर 8 लाख रुपये में उसे बेचने का आरोप लगाया है। साथ ही मामा और पिता पर गलत कृत्य के भी आरोप लगाए हैं।

10 लाख के जेवर और 18 हजार की नकदी गायब

पीड़ित पति ने कोतवाली में तहरीर देते हुए बताया कि उसकी पत्नी घर से लगभग 10 लाख रुपये के सोने-चांदी के आभूषण और 18 हजार रुपये नकद ले गई है। पति का कहना है कि उसने शादी के लिए काफी मेहनत की थी लेकिन उसे क्या पता था कि चार दिन के भीतर ही उसका घर इस तरह बिखर जाएगा। पुलिस ने शुरुआत में युवती से फोन पर बात की थी तब उसने वापस आने का वादा किया था लेकिन जब वह नहीं लौटी तो पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया।

पुलिस की कार्रवाई और तलाश

पुलिस ने बताया कि पति की शिकायत के आधार पर संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। युवती द्वारा सोशल मीडिया पर लगाए गए आरोपों की भी गंभीरता से छानबीन की जा रही है। पुलिस की टीमें युवती और उसके प्रेमी की लोकेशन ट्रेस कर रही हैं। जल्द ही दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जाएगी ताकि 'जबरन शादी' और 'चोरी' के दावों की सच्चाई सामने आ सके।

ये भी पढ़ें

प्रेमी देता था वीडियो वायरल करने की धमकी, प्रेमिका ने पति के साथ मिलकर मार डाला, चेहरा तेजाब से जलाया
बलिया
बलिया क्राइम न्यूज

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

04 Mar 2026 01:27 pm

Published on:

04 Mar 2026 01:12 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Hathras / सुहागरात पर पति को धमकाने वाली दुल्हन प्रेमी संग फरार, पोस्ट शेयर कर बोली- मुझे 8 लाख में बेचा

बड़ी खबरें

View All

हाथरस

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

उजड़ गई बूढ़े मां-बाप की दुनिया, पहले बीमारी ने छीना बड़ा बेटा अब हादसे ने ली दूसरे की जान

hathras accident
हाथरस

Hathras Accident: बस और कार की भिड़ंत में 6 की मौत 7 घायल, 10 फीट दूर जा गिरी कार; होली मनाने जा रहे थे सवार

Accident
हाथरस

दुल्हन चाचा के साथ भागी, दूल्हा बोला- सुहागरात पर छूआ तो मारा चाकू

bride runs away with uncle hathras case
हाथरस

हाथरस में मासूम की मौत के बाद सड़कों पर उतरा जनसैलाब, थाने पर पथराव; पुलिस को भागकर बचानी पड़ी जान

hathras child death police station stone pelting
हाथरस

फिल्मी अंदाज में सेना के जवान को दौड़ा, दौड़ा कर गोली मारी गई…कोर्ट से लौटते समय जवान को हमलावरों ने घेर कर बरसाईं गोलियां

Up news, hathras news
हाथरस
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.