सुहागरात पर पति को धमकाने वाली दुल्हन प्रेमी संग फरार, पोस्ट शेयर कर बोली- मुझे 8 लाख में बेचा

मामला कोतवाली सदर क्षेत्र का है जहां एक युवक की शादी चंदपा क्षेत्र की युवती से हुई थी। पति का आरोप है कि शादी की पहली रात से ही दुल्हन का व्यवहार हिंसक था। उसने पति को अपने पास आने से रोका और चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी दी। हालांकि दो दिन बाद परिवारों ने बीच-बचाव कर समझौता कराया, लेकिन 25 फरवरी की रात दुल्हन ने पूरे परिवार को नशीला पदार्थ खिला दिया। जब सब गहरी नींद में सो रहे थे तब वो 10 लाख के जेवर और नकदी लेकर अपने कथित प्रेमी (रिश्ते के चाचा) के साथ फरार हो गई।