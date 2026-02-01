फिल्मी अंदाज में सेना के जवान को दौड़ा, दौड़ा कर गोली मारी गई…कोर्ट से लौटते समय जवान को हमलावरों ने घेर कर बरसाईं गोलियां

पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, वहीं फॉरेंसिक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की। सैनिक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस हमलावरों की तलाश में जुट गई है। अखिलेश शादीशुदा था और उसका एक बच्चा है। वह अपने पिता का इकलौता बेटा था। दिनदहाड़े हुई इस हत्या से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया।