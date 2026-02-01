अप्रैल-मई में होंगे यूपी पंचायत चुनाव, OP राजभर का बड़ा ऐलान!

UP Panchayat Chunav 2026 will be held in April-May : हाथरस में एक कार्यक्रम के दौरान पंचायती राज मंत्री ओपी राजभर ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने स्पष्ट कहा कि उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव के लिए चुनाव आयोग और प्रशासन पूरी तरह तैयार है। चुनाव की सभी जरूरी तैयारियां हो चुकी हैं। मंत्री ने बताया कि चुनाव में इस्तेमाल होने वाले बैलेट पेपर पहले ही सभी जिलों में पहुंचा दिए गए हैं। इससे चुनाव प्रक्रिया में कोई देरी नहीं होगी।