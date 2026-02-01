1 फ़रवरी 2026,

रविवार

हाथरस

अप्रैल-मई में होंगे यूपी पंचायत चुनाव, OP राजभर का बड़ा ऐलान!

यूपी पंचायत चुनाव 2026 को लेकर तस्वीर साफ हो गई है। ओपी राजभर ने कहा कि चुनाव आयोग और प्रशासन तैयार हैं। मतदान और नतीजे अप्रैल-मई में आ जाएंगे।

हाथरस

image

Anuj Singh

Feb 01, 2026

Panchayat Chunav फोटो सोर्स : Social Media

UP Panchayat Chunav 2026 will be held in April-May : हाथरस में एक कार्यक्रम के दौरान पंचायती राज मंत्री ओपी राजभर ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने स्पष्ट कहा कि उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव के लिए चुनाव आयोग और प्रशासन पूरी तरह तैयार है। चुनाव की सभी जरूरी तैयारियां हो चुकी हैं। मंत्री ने बताया कि चुनाव में इस्तेमाल होने वाले बैलेट पेपर पहले ही सभी जिलों में पहुंचा दिए गए हैं। इससे चुनाव प्रक्रिया में कोई देरी नहीं होगी।

वोटर लिस्ट का काम जारी, मार्च में अंतिम प्रकाशन

ओपी राजभर ने वोटर लिस्ट के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची को अपडेट करने का काम तेजी से चल रहा है। वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन मार्च 2026 में कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि मार्च तक सभी नए और पुराने मतदाताओं के नाम अंतिम रूप से सूची में शामिल हो जाएंगे। इससे कोई भी पात्र मतदाता चुनाव में वोट डालने से वंचित नहीं रहेगा।

अप्रैल-मई में चुनाव प्रक्रिया पूरी होगी

मंत्री ने सबसे महत्वपूर्ण बात बताई कि यूपी पंचायत चुनाव अप्रैल और मई 2026 के महीनों में करा लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव की पूरी प्रक्रिया इन दो महीनों में पूरी हो जाएगी। मतदान, मतगणना और नतीजे इसी समय तक आ जाएंगे। इससे ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के नए प्रतिनिधि चुने जा सकेंगे।

चुनाव टलने की अफवाहों पर विराम

पिछले कुछ समय से यूपी में पंचायत चुनाव टलने की खूब अटकलें लग रही थीं। कुछ लोग कह रहे थे कि चुनाव नहीं होंगे या काफी देर से होंगे। ओपी राजभर ने इन सभी अफवाहों को साफ तौर पर खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव तय समय पर होंगे और कोई बदलाव नहीं होगा। इससे लोगों में भ्रम की स्थिति खत्म हो गई है।

जनगणना 2027 में चुनाव पर कोई असर नहीं

कई लोग यह भी कह रहे थे कि 2021 की जनगणना न होने की वजह से चुनाव टल सकते हैं। लेकिन ओपी राजभर ने इस पर भी स्पष्ट किया कि जनगणना का काम अब 2027 में होगा। पंचायत चुनाव पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। पंचायत चुनाव पुरानी वोटर लिस्ट और मौजूदा सीमांकन के आधार पर ही होंगे।

चुनाव तय अब तैयारी का समय

ओपी राजभर के बयान से साफ हो गया है कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव अप्रैल-मई 2026 में होंगे। सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और कोई देरी नहीं होगी। ग्रामीण इलाकों में यह चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इससे गांवों के विकास और स्थानीय नेतृत्व का फैसला होता है। अब लोगों को चुनाव की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए।

