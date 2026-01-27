27 जनवरी 2026,

मंगलवार

हाथरस

होटल की रसोई से शर्मनाक VIDEO, रोटी बनाते वक्त युवक की घिनौनी हरकत कैमरे में कैद

होटल की रसोई से जुड़ा शर्मनाक वीडियो वायरल हुआ है। रोटी बनाते समय युवक की गंदी हरकत सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है।

हाथरस

image

Mahendra Tiwari

Jan 27, 2026

फोटो सोर्स वायरल वीडियो

फोटो सोर्स वायरल वीडियो

Intro: उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक होटल की रसोई से जुड़ा आपत्तिजनक मामला सामने आया है। जिसने लोगों को हैरान कर दिया है। रोटी बनाते समय की गई गंदी हरकत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस और प्रशासन हरकत में आ गया है।

हाथरस जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के मधुगढ़ी मोहल्ले में स्थित एक होटल में रोटी बनाने के दौरान की गई अस्वच्छ और निंदनीय हरकत का वीडियो सामने आया है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि होटल में काम करने वाला कारीगर रोटी बेलने के बाद इधर-उधर देखता है। और फिर उस पर थूककर उसे तंदूर में सेंकने के लिए डाल देता है। यह पूरी घटना होटल में मौजूद किसी ग्राहक ने अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर ली। और बाद में सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी।

लोग बोले- सेहत के साथ खिलवाड़

वीडियो सामने आते ही इलाके में नाराजगी फैल गई। लोगों ने इसे सीधे तौर पर जनता की सेहत से खिलवाड़ बताया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग सक्रिय हो गया। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर आरोपी कारीगर को गिरफ्तार कर लिया है।

खाद्य विभाग और पुलिस टीम जांच में जुटी

पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार युवक की पहचान फरमान पुत्र रफीक के रूप में हुई है। वह मधुगढ़ी स्थित एक होटल में कारीगर के तौर पर काम करता था। जांच में यह भी सामने आया है कि वह होटल मालिक का चचेरा भाई है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। यह जानने की कोशिश की जा रही है। कि इस तरह की हरकत पहले भी होती रही है या नहीं।

वायरल वीडियो की शुरू हुई जांच

खाद्य सुरक्षा विभाग ने भी मामले को गंभीरता से लिया है। अधिकारियों का कहना है कि वायरल वीडियो की जांच की जा रही है। और यदि नियमों का उल्लंघन पाया गया तो होटल के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ने पर होटल को सील करने की कार्रवाई भी की जा सकती है। सोशल मीडिया पर लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि केवल इसी होटल तक सीमित न रहकर शहर के अन्य होटलों और ढाबों की भी अचानक जांच कराई जाए। ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लग सके। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसे मामलों में कठोर सजा ही एकमात्र रास्ता है। जिससे लोगों का भरोसा कायम रह सके।

वीडियो के आधार पर आरोपी की हुई पहचान, पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया

पुलिस ने वीडियो के आधार पर आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।

Published on:

27 Jan 2026 06:57 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Hathras / होटल की रसोई से शर्मनाक VIDEO, रोटी बनाते वक्त युवक की घिनौनी हरकत कैमरे में कैद

