होटल की रसोई से शर्मनाक VIDEO, रोटी बनाते वक्त युवक की घिनौनी हरकत कैमरे में कैद

खाद्य सुरक्षा विभाग ने भी मामले को गंभीरता से लिया है। अधिकारियों का कहना है कि वायरल वीडियो की जांच की जा रही है। और यदि नियमों का उल्लंघन पाया गया तो होटल के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ने पर होटल को सील करने की कार्रवाई भी की जा सकती है। सोशल मीडिया पर लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि केवल इसी होटल तक सीमित न रहकर शहर के अन्य होटलों और ढाबों की भी अचानक जांच कराई जाए। ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लग सके। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसे मामलों में कठोर सजा ही एकमात्र रास्ता है। जिससे लोगों का भरोसा कायम रह सके।