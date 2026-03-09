बेर का लालच देकर 9 साल की बच्ची से गेहूं के खेत में 10 और 12 साल के लड़कों ने किया रेप

मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी जे.एन. अस्थाना ने बताया कि पीड़िता और दोनों आरोपी नाबालिग हैं और एक ही गांव के रहने वाले हैं। पुलिस ने दोनों नामजद किशोरों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण भी कराया गया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, जहां से उन्हें बाल सुधार गृह भेज दिया गया। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है।