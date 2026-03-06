पेड़ से टकराई NSG कमांडो की बेकाबू कार, मौत; मथुरा से होली खेल कर लौट रहे थे घर

बताया जा रहा है कि योगेंद्र सिंह वर्ष 2010 में भारतीय सेना में भर्ती हुए थे और इस समय उनकी तैनाती राजस्थान के अलवर में थी। परिवार में उनकी पत्नी एकता सिंह, तीन साल की बेटी और एक साल का बेटा है। योगेंद्र करीब 25 दिन पहले ही छुट्टी लेकर घर आए थे। परिवार वालों के अनुसार 31 मार्च 2026 को उनकी नौकरी के 15 साल पूरे होने वाले थे, जिसके बाद वह बीआरएस लेने की योजना बना रहे थे, लेकिन उससे पहले ही यह हादसा हो गया।