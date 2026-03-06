सलीम वास्तिक को 7 दिन बाद आया होश: 5 सेकंड का वीडियो आया सामने, डॉक्टरों के इशारों पर किया रिएक्ट

दूसरी तरफ, पुलिस इस हमले की गुत्थी सुलझाने में जुटी है। हमले के आरोपी जीशान और गुलफाम पुलिस एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। आरोपियों के पिता ने इस एनकाउंटर को 'फेक' करार दिया है। उनका कहना है कि अगर बेटों ने गलती की थी, तो उन्हें कोर्ट ले जाना चाहिए था। इधर, पुलिस अब उन सभी लोगों से पूछताछ कर रही है जो इन दोनों हमलावरों के संपर्क में थे। असली मास्टरमाइंड कौन है, इसका पता लगाया जा रहा है।