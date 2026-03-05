सीएम योगी का आज गाजियाबाद दौरा: 6 घंटे हाई अलर्ट, सड़कों पर रहेगा सुरक्षा का सख्त पहरा

सीएम योगी का आज गाजियाबाद दौरा | Image - X/@myogioffice
CM Yogi Ghaziabad Visit: गाजियाबाद में आज बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रस्तावित आगमन को देखते हुए जिला प्रशासन ने पूरे शहर में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। सुबह से ही शहर के प्रमुख मार्गों पर पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी गई है। कार्यक्रम नेहरू नगर स्थित सरस्वती विद्या मंदिर में आयोजित है, जहां मुख्यमंत्री संघ पदाधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होंगे।
डीसीपी ट्रैफिक त्रिगुण बिसेन के अनुसार सुबह 8 बजे से दोपहर लगभग 2 बजे तक कार्यक्रम स्थल और उससे जुड़े मार्गों पर विशेष ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा। इस दौरान कई मार्गों पर यातायात प्रतिबंधित रहेगा और भारी वाहनों की आवाजाही पूरी तरह रोकी जाएगी। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि घर से निकलने से पहले वैकल्पिक मार्गों की जानकारी अवश्य प्राप्त करें, ताकि जाम और असुविधा से बचा जा सके।
जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर पहुंचेंगे। वहां से वे सड़क मार्ग से नेहरू नगर स्थित कार्यक्रम स्थल जाएंगे। बैठक समाप्त होने के बाद उनका काफिला पुलिस लाइन पहुंचेगा और वहां से हेलीकॉप्टर के माध्यम से ग्रेटर नोएडा के लिए रवाना होगा। इस पूरे रूट पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेगा, संवेदनशील स्थानों पर बैरिकेडिंग की गई है और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी।
ट्रैफिक प्लान के तहत आत्माराम स्टील से डायमंड तिराहा होते हुए हापुड़ चुंगी की ओर जाने वाले सभी भारी वाहनों का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। लोहामंडी से विवेकानंद मार्ग के जरिए हापुड़ चुंगी जाने वाले ट्रकों को भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा। एएलटी चौराहे से हापुड़ चुंगी और राजनगर एक्सटेंशन की दिशा में जाने वाले भारी वाहनों पर भी रोक रहेगी। नागद्वार से राजनगर एक्सटेंशन की ओर जाने वाले ट्रक और बड़े वाहन भी प्रतिबंधित रहेंगे।
इसके अतिरिक्त करन गेट से हिंडन एयरफोर्स गोलचक्कर की ओर जाने वाले सभी भारी वाहनों पर भी पूर्ण रोक लागू रहेगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
सबसे बड़ा बदलाव होली चाइल्ड स्कूल से कालकागढ़ी चौक के बीच रहेगा। इस मार्ग पर सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बंद रहेगी। केवल भारी वाहन ही नहीं, बल्कि छोटे चार पहिया और दोपहिया वाहन भी इस रास्ते से नहीं गुजर सकेंगे। यहां अतिरिक्त बैरिकेडिंग और ट्रैफिक पुलिस की तैनाती की गई है।
स्थानीय निवासियों और ऑफिस जाने वाले कर्मचारियों को वैकल्पिक मार्ग अपनाने होंगे। प्रशासन ने अनावश्यक यात्रा से बचने और संभव हो तो कार्यक्रम की अवधि में घर से कार्य करने की सलाह दी है।
ट्रैफिक प्रतिबंधों के बीच प्रशासन ने यह सुनिश्चित किया है कि आपातकालीन सेवाएं प्रभावित न हों। एंबुलेंस और अन्य आवश्यक सेवाओं को प्राथमिकता के आधार पर निकाला जाएगा। स्कूल बसों, कार्यालय वाहनों और व्यावसायिक परिवहन संचालकों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं।
कार्यक्रम स्थल के आसपास सुरक्षा जांच, मेटल डिटेक्शन, सीसीटीवी मॉनिटरिंग और पुलिस पेट्रोलिंग की विशेष व्यवस्था की गई है। अधिकारियों ने भरोसा दिलाया है कि बैठक समाप्त होते ही चरणबद्ध तरीके से यातायात सामान्य कर दिया जाएगा।
फिलहाल गाजियाबाद में सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। नागरिकों से अनुरोध है कि निर्धारित समयावधि के दौरान पुलिस द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें और शहर की व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग दें।
