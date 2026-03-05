5 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गाज़ियाबाद

सीएम योगी का आज गाजियाबाद दौरा: 6 घंटे हाई अलर्ट, सड़कों पर रहेगा सुरक्षा का सख्त पहरा

CM Yogi News: गाजियाबाद में आज सीएम योगी के दौरे को लेकर सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक शहर के कई प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा।

2 min read
Google source verification

गाज़ियाबाद

image

Mohd Danish

Mar 05, 2026

cm yogi ghaziabad visit traffic diversion

सीएम योगी का आज गाजियाबाद दौरा | Image - X/@myogioffice

CM Yogi Ghaziabad Visit: गाजियाबाद में आज बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रस्तावित आगमन को देखते हुए जिला प्रशासन ने पूरे शहर में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। सुबह से ही शहर के प्रमुख मार्गों पर पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी गई है। कार्यक्रम नेहरू नगर स्थित सरस्वती विद्या मंदिर में आयोजित है, जहां मुख्यमंत्री संघ पदाधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होंगे।

सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक ट्रैफिक प्लान लागू

डीसीपी ट्रैफिक त्रिगुण बिसेन के अनुसार सुबह 8 बजे से दोपहर लगभग 2 बजे तक कार्यक्रम स्थल और उससे जुड़े मार्गों पर विशेष ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा। इस दौरान कई मार्गों पर यातायात प्रतिबंधित रहेगा और भारी वाहनों की आवाजाही पूरी तरह रोकी जाएगी। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि घर से निकलने से पहले वैकल्पिक मार्गों की जानकारी अवश्य प्राप्त करें, ताकि जाम और असुविधा से बचा जा सके।

काफिले के पूरे मार्ग पर निगरानी

जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर पहुंचेंगे। वहां से वे सड़क मार्ग से नेहरू नगर स्थित कार्यक्रम स्थल जाएंगे। बैठक समाप्त होने के बाद उनका काफिला पुलिस लाइन पहुंचेगा और वहां से हेलीकॉप्टर के माध्यम से ग्रेटर नोएडा के लिए रवाना होगा। इस पूरे रूट पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेगा, संवेदनशील स्थानों पर बैरिकेडिंग की गई है और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी।

इन मार्गों पर भारी वाहनों की एंट्री पूरी तरह बंद

ट्रैफिक प्लान के तहत आत्माराम स्टील से डायमंड तिराहा होते हुए हापुड़ चुंगी की ओर जाने वाले सभी भारी वाहनों का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। लोहामंडी से विवेकानंद मार्ग के जरिए हापुड़ चुंगी जाने वाले ट्रकों को भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा। एएलटी चौराहे से हापुड़ चुंगी और राजनगर एक्सटेंशन की दिशा में जाने वाले भारी वाहनों पर भी रोक रहेगी। नागद्वार से राजनगर एक्सटेंशन की ओर जाने वाले ट्रक और बड़े वाहन भी प्रतिबंधित रहेंगे।

इसके अतिरिक्त करन गेट से हिंडन एयरफोर्स गोलचक्कर की ओर जाने वाले सभी भारी वाहनों पर भी पूर्ण रोक लागू रहेगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

छोटे और बड़े सभी वाहनों के लिए रास्ता बंद

सबसे बड़ा बदलाव होली चाइल्ड स्कूल से कालकागढ़ी चौक के बीच रहेगा। इस मार्ग पर सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बंद रहेगी। केवल भारी वाहन ही नहीं, बल्कि छोटे चार पहिया और दोपहिया वाहन भी इस रास्ते से नहीं गुजर सकेंगे। यहां अतिरिक्त बैरिकेडिंग और ट्रैफिक पुलिस की तैनाती की गई है।

स्थानीय निवासियों और ऑफिस जाने वाले कर्मचारियों को वैकल्पिक मार्ग अपनाने होंगे। प्रशासन ने अनावश्यक यात्रा से बचने और संभव हो तो कार्यक्रम की अवधि में घर से कार्य करने की सलाह दी है।

आपातकालीन सेवाओं के लिए विशेष व्यवस्था

ट्रैफिक प्रतिबंधों के बीच प्रशासन ने यह सुनिश्चित किया है कि आपातकालीन सेवाएं प्रभावित न हों। एंबुलेंस और अन्य आवश्यक सेवाओं को प्राथमिकता के आधार पर निकाला जाएगा। स्कूल बसों, कार्यालय वाहनों और व्यावसायिक परिवहन संचालकों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं।

शहर में सुरक्षा के साथ प्रशासनिक सक्रियता

कार्यक्रम स्थल के आसपास सुरक्षा जांच, मेटल डिटेक्शन, सीसीटीवी मॉनिटरिंग और पुलिस पेट्रोलिंग की विशेष व्यवस्था की गई है। अधिकारियों ने भरोसा दिलाया है कि बैठक समाप्त होते ही चरणबद्ध तरीके से यातायात सामान्य कर दिया जाएगा।

फिलहाल गाजियाबाद में सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। नागरिकों से अनुरोध है कि निर्धारित समयावधि के दौरान पुलिस द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें और शहर की व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग दें।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cm yogi

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

05 Mar 2026 06:43 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Ghaziabad / सीएम योगी का आज गाजियाबाद दौरा: 6 घंटे हाई अलर्ट, सड़कों पर रहेगा सुरक्षा का सख्त पहरा

बड़ी खबरें

View All

गाज़ियाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Ghaziabad News: 5 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग ने मचाई तबाही, चारो तरफ मची चीख-पुकार, 150 लोगों का रेस्क्यू

इमारत में लगी आग से मचा हड़कंप
गाज़ियाबाद

प्लीज पापा छोड़ दो… चिल्लाते-चिल्लाते मां से लिपट गई बेटी, लेकिन बाप ने कर दिया पत्नी का कत्ल

गाजियाबाद में घरेलू विवाद बना कत्ल की वजह
गाज़ियाबाद

गाजियाबाद में दूसरा एनकाउंटर: EX मुस्लिम यूट्यूबर पर हमले का आरोपी गुलफाम ढेर, 48 घंटे में दोनों भाई मारे गए

salim vastik attack second accused encounter ghaziabad
गाज़ियाबाद

US-IRAN War : मेरे बेटे का कुछ पता नहीं…बात हुई थी तो बोला था- हम डरे हुए हैं मिसाइलें गिर रहीं

गाज़ियाबाद

मैंने भी दो बार किया हलाला और पैसे भी मिले फिर…जब EX-मुस्लिम सलीम वास्तविक ने बताई सच्चाई

गाज़ियाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.