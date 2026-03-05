सीएम योगी का आज गाजियाबाद दौरा: 6 घंटे हाई अलर्ट, सड़कों पर रहेगा सुरक्षा का सख्त पहरा

ट्रैफिक प्लान के तहत आत्माराम स्टील से डायमंड तिराहा होते हुए हापुड़ चुंगी की ओर जाने वाले सभी भारी वाहनों का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। लोहामंडी से विवेकानंद मार्ग के जरिए हापुड़ चुंगी जाने वाले ट्रकों को भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा। एएलटी चौराहे से हापुड़ चुंगी और राजनगर एक्सटेंशन की दिशा में जाने वाले भारी वाहनों पर भी रोक रहेगी। नागद्वार से राजनगर एक्सटेंशन की ओर जाने वाले ट्रक और बड़े वाहन भी प्रतिबंधित रहेंगे।