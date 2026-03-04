प्लीज पापा छोड़ दो… चिल्लाते-चिल्लाते मां से लिपट गई बेटी, लेकिन बाप ने कर दिया पत्नी का कत्ल

Ghaziabad Crime News: गाजियाबाद के डीएलएफ एमएम रोड इलाके में मंगलवार दोपहर एक घरेलू झगड़ा इतना खतरनाक हो गया कि उसमें एक महिला की जान चली गई और उसकी बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई। यह घटना अंकुर विहार थाना क्षेत्र में हुई। पुताई का काम करने वाले घनश्याम ने अपनी पत्नी मीनू (उम्र 50 साल) पर चाकू से हमला कर दिया। उसने मीनू को कई बार चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी। जब छोटी बेटी हिमांशी मां को बचाने आई, तो घनश्याम ने उस पर भी चाकू से वार कर दिया। हिमांशी को पेट में गंभीर चोट लगी। घटना के बाद घनश्याम ने खुद पुलिस को फोन करके सूचना दी। फिर उसने अपना मोबाइल बंद कर दिया और फरार हो गया।