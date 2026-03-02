EX मुस्लिम यूट्यूबर सलीम की इस्लाम विरोधी बातों से भड़का था जीशान, अब एनकाउंटर में मारा गया

जवाबी कार्रवाई में करीब 15 मिनट तक 25-30 राउंड गोलियां चलीं। मुठभेड़ में जीशान सैफी घायल हो गया, जबकि उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। घायल जीशान को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं, लोनी थाना प्रभारी बूलेटप्रूफ जैकेट पहनने की वजह से बाल-बाल बच गए। एक गोली उनकी बुलेटप्रूफ जैकेट में लगी है। पुलिस ने मौके से .32 बोर की पिस्टल, कारतूस और एक स्प्लेंडर बाइक बरामद की है। पुलिस आरोपी के सोशल मीडिया अकाउंट की भी जांच कर रही है।