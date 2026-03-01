कौन हैं सलीम, जिनके लिए CM योगी ने कहा- हमलावरों को छोड़ेंगे नहीं, 14 चाकू के निशान…गला रेतने की कोशिश

शुक्रवार सुबह लोनी की अली गार्डन कॉलोनी में हालात सामान्य ही थे, लेकिन सलीम वास्तिक के दफ्तर में हुई वारदात ने पूरे इलाके को दहला दिया। नकाब पहने दो अज्ञात हमलावर बाइक से पहुंचे और धारदार हथियारों से सलीम के गले व पेट पर अचानक हमला कर दिया। कुछ ही पलों में वह खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़े, जबकि आरोपी मौके से फरार हो गए। गंभीर हालत में उन्हें दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां वह जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहे हैं। डॉक्टरों के अनुसार गले की सर्जरी हो चुकी है, लेकिन पेट में गहरे जख्मों के चलते एक और बड़ी सर्जरी की जरूरत बताई जा रही है।