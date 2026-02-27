नेशनल हाईवे पर लिखा ‘मुसलमानों के लिए रोड नहीं’ पिंकी चौधरी बोले- ‘जिहादी टैक्स नहीं देते, उन्हें सड़क का हक नहीं’

Ghaziabad News: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में नेशनल हाईवे पर एक बेहद हैरान करने वाली घटना सामने आई है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। दिल्ली देहरादून हाईवे पर हिंदू रक्षा दल की कुछ महिला कार्यकर्ताओं ने सड़क किनारे दीवारों पर नारा लिखती हुई नजर आ रही हैं। महिला ने सड़क पर बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा 'मुसलमानों के लिए यह रोड नहीं है'। वीडियो में मौजूद अन्य महिलाएं जय श्री राम के नारे लगाती भी नजर आ रही हैं। इस मामले में अब हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी का भी बयान सामने आया है। पिंकी चौधरी वायरल वीडियो को सही ठहराते हुए कई तर्क दिए हैं। सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद तनाव और आक्रोश का माहौल है।