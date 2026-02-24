गाजियाबाद में रिश्तों का कत्ल! मकान नाम न करने पर बेटे ने मां-बाप पर चाकू से किया हमला, इलाके में दहशत

Ghaziabad news: बचपन से हर बच्चे को सिखाया जाता है बड़ों का सम्मान करो, उनकी आज्ञा का पालन करो। ये संस्कार सबसे पहले माता-पिता ही अपने बच्चों को देते हैं। वे उन्हें सही-गलत का फर्क समझाते हैं, आदर और प्रेम का पाठ पढ़ाते हैं, लेकिन समय के साथ जैसे मानो सब कुछ बदल गया है। गाजियाबाद के मोदीनगर की घटना बदलते दौर की दर्दनाक मिसाल बनकर सामने आई है, जहां एक बेटे ने अपने ही माता-पिता पर सिर्फ इसलिए चाकू से हमला कर दिया क्योंकि उन्होंने मकान उसके नाम नहीं किया।