गाजियाबाद में 3 बहनों की मौत का सच…8 पन्नों का सुसाइड नोट, कोरियन कल्चर और ऑनलाइन हॉरर गेम्स की लत

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, रिपोर्ट में सबसे बड़ा खुलासा यह है कि तीनों बहनें कोरियन संस्कृति (K-pop, K-drama) से बहुत ज्यादा प्रभावित थीं। वे इतनी प्रभावित थीं कि उन्होंने अपने नाम भी कोरियाई स्टाइल के रख लिए थे। पिछले तीन साल से वे स्कूल नहीं जा रही थीं। उनका सारा समय मोबाइल फोन पर बीतता था। पिता चेतन कुमार ने जब उनकी इस आदत को देखते हुए मोबाइल छीन लिया और टोकना शुरू किया, तो वे इसे बर्दाश्त नहीं कर पाईं। सुसाइड नोट में उन्होंने लिखा कि 'कोरियन गेम और कल्चर छुड़वाने की बात की, लेकिन ये हमसे नहीं हो पाएगा'। वे खुद को कोरियन समझने लगी थीं और भारतीय जीवन से दूर हो गई थीं।