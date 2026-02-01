पिचकारी बनाने वाली फैक्ट्री में लगी भीषण आग, फायर बिग्रेड ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू

गाजियाबाद : गाजियाबाद जनपद के लोनी क्षेत्र में शनिवार की शाम एक प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि इस घटना में किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई। प्लास्टिक फैक्ट्री में विशेष रूप से होली के त्‍योहार को देखते हुए पिचकारी बनाने का काम चल रहा था।