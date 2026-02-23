आधी रात जली हेडलाइट, नाले में मिली लाश! गाजियाबाद में व्यापारी की रहस्यमयी मौत से हड़कंप

एसीपी नंदग्राम जियाउद्दीन अहमद के अनुसार, पीआरवी को रात 12 बजे सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति स्कूटी सहित सड़क किनारे गिरा पड़ा है। जांच में पता चला कि स्कूटी मोहन नगर की ओर से आ रही थी। स्कूटी का नंबर ट्रेस करने पर मृतक की पहचान नगर कोतवाली क्षेत्र के पक्की मोरी, डासना गेट निवासी शंकर लाल गर्ग के रूप में हुई। अस्पताल में उनके बड़े भाई ने शव की शिनाख्त की। परिजनों ने बताया कि शंकर लाल गर्ग रोजाना दुकान बंद करने के बाद कूड़ा फेंकते थे और फिर केसरी माता मंदिर में दर्शन कर घर लौटते थे। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची।