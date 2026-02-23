शादी समारोह में दो साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की कोशिश, खंडहर पड़े प्लॉट में रोते हुए मिली बच्ची

बहुत देर तलाश करने के बाद भी बच्ची का कुछ पता नहीं चला, जिसके कारण परिवार में हड़कंप मच गया। परिवार वाले बच्ची को ढ़ूढ ही रहे थे कि तभी अचानक कहीं से बच्ची के मामा ने शोर मचाया कि बच्ची की रोने की आवाज आई। सभी आवाज कहां से आ रही है। पता लगाने के लिए आस-पास देखने लगे। फिर पता चलता है कि रोने की आवाज पास वाले खंडहर प्लॉट से आ रही है। बच्ची के पिता और मामा दीवार कूदकर अंदर पहुंचे तो देखते हैं कि बच्ची रो रही है और उसके पास शहजाद नाम का युवक मौजूद है। परिजनों को देखते ही आरोपी दीवार कूदकर भागने लगता है, लेकिन गिरने से उसके पैर में चोट लग जाती है और वह गिर जाता है, जिसके बाद मौके पर ही लोगों ने उसे घेर लिया।