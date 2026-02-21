कोर्ट में चल रहा था तलाक का केश, सड़क पर मिल गई पत्नी, पति ने बरसा दी गोलियां

पुलिस के अनुसार, दोनों पक्षों के बीच विवाद हो गया। आरोप है कि पति के पास हथियार था। जब पति का गुस्सा बढ़ा, तो संगीता ने खुद को बचाने की कोशिश की और पीछे हट गई, लेकिन पति ने उस पर तीन राउंड फायर किए। संगीता को दो गोलियों के घाव लगे और वह सड़क पर गिर गई। गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग बाहर आए, जिसे देख आरोपी मौके से फरार हो गया।