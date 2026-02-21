21 फ़रवरी 2026,

शनिवार

राष्ट्रीय

कोर्ट में चल रहा था तलाक का केश, सड़क पर मिल गई पत्नी, पति ने बरसा दी गोलियां

फरीदाबाद में पति ने पत्नी को सड़क पर गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपी घटना के बाद फरार हो गया और पुलिस उसकी तलाश में जुटी है।

2 min read
Google source verification

फरीदाबाद

image

Devika Chatraj

Feb 21, 2026

पति ने की पत्नी की हत्या (File Photo)

फरीदाबाद के पल्ला थाना क्षेत्र में शुक्रवार की रात एक 30 वर्षीय महिला को उसके पति ने सड़क के बीचों-बीच गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पल्ला पुलिस थाना में उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है।

मृतका की पहचान

पुलिस के अनुसार, मृतका की पहचान संगीता देवी के रूप में हुई है। वह अपने दो बच्चों के साथ यहां सनलाइट कॉलोनी में रह रही थी और पति व ससुराल वालों से अलग रह रही थी। उसके पति के साथ उसका तलाक का मामला न्यायालय में लंबित था और वह कुछ पारिवारिक विवादों में भी उलझी हुई थी।

कब हुई घटना?

घटना शुक्रवार रात 8 बजे के करीब बसंतपुर गांव की सनलाइट कॉलोनी में हुई। स्थानीय लोगों ने बताया कि संगीता देवी घर से बाहर गई हुई थी और जब उसके पति व कुछ ससुराल वाले घर पहुंचे तो वह वहां नहीं मिली। घर में न मिलने पर वे लौटने लगे, लेकिन थोड़ी देर बाद सड़क पर संगीता को आते देख उन्होंने उसे रोक लिया।

पति ने की तीन राउंड फायरिंग

पुलिस के अनुसार, दोनों पक्षों के बीच विवाद हो गया। आरोप है कि पति के पास हथियार था। जब पति का गुस्सा बढ़ा, तो संगीता ने खुद को बचाने की कोशिश की और पीछे हट गई, लेकिन पति ने उस पर तीन राउंड फायर किए। संगीता को दो गोलियों के घाव लगे और वह सड़क पर गिर गई। गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग बाहर आए, जिसे देख आरोपी मौके से फरार हो गया।

पड़ोसियों ने पहुंचाया अस्पताल

सूचना मिलने के बाद मृतका के पिता भी घटनास्थल पर पहुंचे। पड़ोसियों की मदद से घायल संगीता को सेक्टर 31 के एक प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

आगे की जांच में जुटी पुलिस

पल्ला थाना के SHO, इंस्पेक्टर सत्य प्रकाश ने बताया, "हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए टीम बनाई गई है। आरोपी बिहार का मूल निवासी है। प्रारंभिक जांच में पति-पत्नी के बीच तलाक से संबंधित विवाद सामने आया है। मामले की आगे जांच जारी है।"

Published on:

21 Feb 2026 04:02 pm

Hindi News / National News / कोर्ट में चल रहा था तलाक का केश, सड़क पर मिल गई पत्नी, पति ने बरसा दी गोलियां

