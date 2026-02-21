PM Modi और प्रेसीडेंट लूला की महामुलाकात: भारत-ब्राजील पार्टनरशिप को मिली नई ताकत, हुए कई बड़े समझौते

राजधानी दिल्ली के हैदराबाद हाउस में दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की लंबी बैठक आयोजित की गई। भारतीय पक्ष की ओर से इस वार्ता में पीएम मोदी के अलावा वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल और विदेश सचिव विक्रम मिस्री मौजूद रहे। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ाना था। इस मौके पर विभिन्न क्षेत्रों में सहमति पत्रों (MoU) का आदान-प्रदान किया गया। पीएम मोदी ने इस मुलाकात पर खुशी जताते हुए कहा कि भारत और ब्राजील के रिश्ते अब बेहद खास होते जा रहे हैं।