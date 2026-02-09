जो राम मंदिर पर हमला करने का बना रहा था प्लान, उसकी जेल में हत्या, जानें क्या है मामला

जानकारी के अनुसार, अब्दुल रहमान को मार्च 2025 में फरीदाबाद के पाली क्षेत्र से गुजरात एटीएस और हरियाणा एसटीएफ ने गिरफ्तार किया था। उस पर अयोध्या स्थित राम मंदिर पर हमले की साजिश रचने का आरोप था। गिरफ्तारी के समय उसके पास से ग्रेनेड समेत विस्फोटक सामग्री बरामद होने का दावा किया गया था।