‘लिफ्ट देने के बहाने वैन में बैठाया फिर किया गैंगरेप’, पुलिस ने किए चौंकाने वाले खुलासे, जानें क्या कहा

फरीदाबाद गैंगरेप केस में पुलिस ने किए खुलासे (Photo-AI)
Faridabad Rape Case: हरियाणा के फरीदाबाद लिफ्ट देने के बहाने से महिला को वैन में बैठाकर गैंगरेप करने का मामला सामने आया है। अब इस मामले में पुलिस ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। पुलिस के मुताबिक बलात्कार करने के बाद आरोपियों ने तेज गति से चल रही वैन से बाहर फेंक दिया, जिससे उसके चेहरे और सिर पर गंभीर चोटें आईं।
पुलिस ने बताया कि सोमवार को आरोपी ने रात भर गाड़ी चलाई और सुबह करीब 3 बजे राजा चौक के पास 90 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की रफ्तार से चल रही वैन से महिला को बाहर फेंक दिया, जिससे उसके चेहरे और सिर पर चोटें आईं। उसे 12 से अधिक टांके भी लगाए गए।
हालांकि पुलिस ने वारदात में शामिल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा वैन को भी बरामद कर लिया। वहीं पुलिस अधिकारी ने बताया कि पीड़िता की हालत अभी गंभीर है और वह बयान देने की स्थिति में नहीं है।
वहीं पीड़िता की बहन ने इसको लेकर थाने में मामला दर्ज कराया है। शिकायत के मुताबिक वैवाहिक कलह के कारण पीड़िता अपने माता-पिता के पास रह रही थी। वह सोमवार को अपनी सहेली के घर गई थी और देर रात वापस लौटते समय आरोपी ने उसे लिफ्ट देने की पेशकश की।
मामले में जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि महिला को अपने स्थान की बजाय दोनों गुरुग्राम की तरफ ले गए और चलती गाड़ी में गैंगरेप किया। इसके बाद सड़क पर फेंक गए।
दरअसल, महिला ने किसी तरह अपनी बहन को फोन किया, जो मौके पर पहुंची और पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया। पीड़िता की बहन ने बताया कि मेरी बहन गाड़ी से बाहर फेंके जाने के बाद बुरी तरह घायल हो गई थी। उसकी हालत को देखते हुए हमने उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराने का फैसला किया।
पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपियों ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। पुलिस अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा।
