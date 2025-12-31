‘लिफ्ट देने के बहाने वैन में बैठाया फिर किया गैंगरेप’, पुलिस ने किए चौंकाने वाले खुलासे, जानें क्या कहा

Faridabad Rape Case: हरियाणा के फरीदाबाद लिफ्ट देने के बहाने से महिला को वैन में बैठाकर गैंगरेप करने का मामला सामने आया है। अब इस मामले में पुलिस ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। पुलिस के मुताबिक बलात्कार करने के बाद आरोपियों ने तेज गति से चल रही वैन से बाहर फेंक दिया, जिससे उसके चेहरे और सिर पर गंभीर चोटें आईं।