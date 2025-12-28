28 दिसंबर 2025,

राष्ट्रीय

उन्नाव रेप पीड़िता के प्रदर्शन के बीच लगे BJP जिंदाबाद के नारे, विरोध करने पर मां हुई बेहोश

उन्नाव रेप पीड़िता के समर्थन में लोगों की भीड़ जुटी। इस दौरान कुछ लोग कुलदीप सेंगर के समर्थन में भी पहुंचे थे।

नई दिल्ली

image

Ashib Khan

Dec 28, 2025

unnao rape victim protest, unnao rape victim protest delhi,

उन्नाव रेप पीड़िता ने जंतर-मंतर पर किया प्रदर्शन (Photo-IANS)

Unnao Rape Victim Protest: उन्नाव रेप केस में हाई कोर्ट के फैसले के बाद फिर से राजनीति तेज हो गई है। रविवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर रेप पीड़िता और उनकी मां प्रदर्शन करने पहुंचीं। इस दौरान भीड़ के बीच एक व्यक्ति ने 'बीजेपी जिंदाबाद' के नारे लगाए। पीड़िता की मां ने इसका विरोध किया। इसके बाद उनकी मां बेहोश हो गई। पीड़िता की मां ने कुलदीप सेंगर के लिए फांसी की मांग की।

बीजेपी जिंदाबाद के लगाए नारे

बता दें कि उन्नाव रेप पीड़िता के समर्थन में लोगों की भीड़ जुटी। इस दौरान कुछ लोग कुलदीप सेंगर के समर्थन में भी पहुंचे थे। भीड़ के बीच एक व्यक्ति 'बीजेपी जिंदाबाद' के नारे लगाने लगा। प्रदर्शन स्थल पर भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद था।

बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित पीड़िता

वहीं पीड़िता ने कहा कि हाई कोर्ट के फैसले के बाद वह अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। पीड़िता ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय पर पूरा भरोसा है कि वह मुझे न्याय दिलाएगा। मैं हर महिला की आवाज उठा रही हूं। अगर सीबीआई ने यह पहले किया होता, तो मुझे न्याय मिल गया होता।

पीड़िता ने आगे कहा कि कुलदीप सेंगर की जमानत याचिका खारिज हो जाती क्योंकि उसने मेरा बलात्कार किया था। मेरे पिता की हत्या कर दी गई। मेरे परिवार के सदस्यों को मार डाला गया। मेरे परिवार के सदस्यों और गवाहों की सुरक्षा हटा दी गई। मेरे पति को नौकरी से निकाल दिया गया। मेरे बच्चे घर में असुरक्षित हैं।

सुप्रीम कोर्ट में 29 दिसंबर को होगी सुनवाई

बता दें कि हाई कोर्ट के फैसले के बाद सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर याचिका दायर की है, जिस पर सर्वोच्च न्यायालय में 29 दिसंबर को सुनवाई होगी। सुनवाई सूची के मुताबिक, मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच, जिसमें जस्टिस जेके माहेश्वरी और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह शामिल हैं, इस मामले पर विचार करेगी। 

Published on:

28 Dec 2025 03:29 pm

Hindi News / National News / उन्नाव रेप पीड़िता के प्रदर्शन के बीच लगे BJP जिंदाबाद के नारे, विरोध करने पर मां हुई बेहोश

