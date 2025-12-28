उन्नाव रेप पीड़िता के प्रदर्शन के बीच लगे BJP जिंदाबाद के नारे, विरोध करने पर मां हुई बेहोश

Unnao Rape Victim Protest: उन्नाव रेप केस में हाई कोर्ट के फैसले के बाद फिर से राजनीति तेज हो गई है। रविवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर रेप पीड़िता और उनकी मां प्रदर्शन करने पहुंचीं। इस दौरान भीड़ के बीच एक व्यक्ति ने 'बीजेपी जिंदाबाद' के नारे लगाए। पीड़िता की मां ने इसका विरोध किया। इसके बाद उनकी मां बेहोश हो गई। पीड़िता की मां ने कुलदीप सेंगर के लिए फांसी की मांग की।