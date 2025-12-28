सुप्रीम कोर्ट में कल गुंजेगा उन्नाव रेप केस का मामला, CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता में होगी सुनवाई

Unnao Rape Case in Supreme Court: उन्नाव रेप केस में बरी हुए आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर की सजा को लेकर सीबीआई ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 23 दिसंबर को आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर बरी करने का आदेश सुनाया था, जिसके बाद दिल्ली से लेकर यूपी तक विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। वहीं इस केस में 29 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट CBI की उस अपील पर सुनवाई करेगा, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें उन्नाव रेप केस के आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद की सजा को सस्पेंड कर दिया गया था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन जजों की वेकेशन बेंच CBI की इस याचिका पर सुनवाई करेगी।