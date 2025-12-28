28 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उन्नाव

सुप्रीम कोर्ट में कल गुंजेगा उन्नाव रेप केस का मामला, CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता में होगी सुनवाई

Unnao Rape Case में दोषी करार दिए गए कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद CBI ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।

2 min read
Google source verification

उन्नाव

image

Anuj Singh

Dec 28, 2025

Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट। पत्रिका फाइल फोटो

Unnao Rape Case in Supreme Court: उन्नाव रेप केस में बरी हुए आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर की सजा को लेकर सीबीआई ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 23 दिसंबर को आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर बरी करने का आदेश सुनाया था, जिसके बाद दिल्ली से लेकर यूपी तक विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। वहीं इस केस में 29 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट CBI की उस अपील पर सुनवाई करेगा, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें उन्नाव रेप केस के आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद की सजा को सस्पेंड कर दिया गया था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन जजों की वेकेशन बेंच CBI की इस याचिका पर सुनवाई करेगी।

कोर्ट ने क्यों की सजा सस्पेंड?

साल 2017 में उन्नाव में 1 नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार का मामला आया था, जिसमें भाजपा नेता, जिनको पार्टी ने अब निकाल दिया है, कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी करार देते हुए 2019 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने 23 दिसंबर को इस केस पर सुनवाई करते हुए, कुलदीप सिंह सेंगर जमानत दी थी। जमानत को लेकर पीड़िता और उसके परिवार के सदस्य इसका विरोध कर रहे हैं। उनको अपनी जान के खतरे की आशंका सता रही है। पीड़िता ने केंद्र और राज्य सरकार से सुरक्षा की मांग की है। कोर्ट ने आरोपी की सजा तब तक के लिए सस्पेंड कर दिया है, जब तक उसकी अपील पर सुनवाई पूरी नहीं हो जाती।

6 साल में क्यों मिली जमानत?

हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद पीड़िता ने इसका विरोध करते हुए, दिल्ली में परिवार के साथ धरने पर बैठ गई। उसने कहा 'हम लड़ाई नहीं छोड़ेंगे. यह हमारी न्याय की लड़ाई है और हम इसे आखिर तक लड़ेंगे…'। दिल्ली इंडिया गेट के सामने इस वक्त पीड़िता और उसकी मां धरने पर बैठी हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। पीड़िता का कहना है कि आरोपी को पूरी उम्र जेल में रहना था, तो कैसे 6 साल में ही जमानत मिल गई।

अब CBI ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। CBI के सामने सारी दलीलों को पेश करेगी और कुलदीप सिंह सेंगर की सजा को फिर से जारी रखने की बात कहेगी, जिस पर CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच फैसला सुनाएगी । 

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

28 Dec 2025 08:19 am

Published on:

28 Dec 2025 08:11 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Unnao / सुप्रीम कोर्ट में कल गुंजेगा उन्नाव रेप केस का मामला, CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता में होगी सुनवाई

बड़ी खबरें

View All

उन्नाव

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

उन्नाव रेप केस: पीड़िता ने जांच अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए, कहा- जज से मिलकर केस हरा दिया

Kuldeep Sengar
उन्नाव

Unnao murder छोटे भाई की हत्या करने के बाद बड़ा भाई लिपट कर रोया, मां और बहन उसे ले गए अस्पताल

जिला अस्पताल में मौजूद क्षेत्राधिकारी (फोटो सोर्स- पत्रिका)
उन्नाव

राज्यसभा सांसद बृजलाल ने ब्राह्मण विधायकों की बैठक का किया बचाव, अखिलेश यादव को याद दिलाया बिहार चुनाव

पत्रकारों से बातचीत करते सांसद बृजलाल फोटो सोर्स- पत्रिका
उन्नाव

Unnao Crime: पत्नी का प्यार बना कातिल, साढ़ू और प्रेमी संग रची गई पति की खौफनाक हत्या

पुराना इश्क बना मौत की वजह, पत्नी-प्रेमी-साढ़ू ने रची विमलेश की खौफनाक हत्या (Source: Police Media Cell)
उन्नाव

कुलदीप सिंह सेंगर की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, सीबीआई पहुंची सुप्रीम कोर्ट, दाखिल की एसएलपी

दिल्ली में धरना प्रदर्शन (फोटो सोर्स- पत्रिका)
उन्नाव
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.