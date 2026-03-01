Bengal SIR: 62 लाख मतदाताओं के नाम कटे, 60 लाख अब भी ‘अधर’ में; सियासी गलियारों में हड़कंप

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा करते हुए पश्चिम बंगाल के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर (CEO), मनोज कुमार अग्रवाल ने कहा कि फाइनल लिस्ट में अप्रूव्ड वोटर्स की कुल संख्या 7,04,59,284 है। उन्होंने कहा कि जब पिछले साल नवंबर में SIR शुरू हुआ था, तो कुल वोटर्स की संख्या 7,66,37,529 थी। यह संख्या घटकर 7,08,16,630 हो गई। अब फाइनल वोटर्स लिस्ट में, अप्रूव्ड वोटर्स की कुल संख्या 7,04,59,284 है। इसका मतलब है कि इस प्रोसेस में कुल 61,78,245 वोटर्स पहले ही डिलीट हो चुके हैं।