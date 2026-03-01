Bengal SIR: 62 लाख मतदाताओं के नाम कटे, 60 लाख अब भी ‘अधर’ में; सियासी गलियारों में हड़कंप

Bengal SIR
West Bengal Final Voter List 2026 Deletions: पश्चिम बंगाल में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के तहत तैयार की गई फाइनल लिस्ट शनिवार को पब्लिश हो गई है। इसमें 61,78,245 वोटर्स हटाए गए है। यह संख्या और बढ़ने की संभावना है, क्योंकि लगभग 60 लाख वोटर्स के पहचान दस्तावेज अभी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ECI) द्वारा नियुक्त ज्यूडिशियल अधिकारियों द्वारा न्यायिक जांच के तहत हैं।
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा करते हुए पश्चिम बंगाल के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर (CEO), मनोज कुमार अग्रवाल ने कहा कि फाइनल लिस्ट में अप्रूव्ड वोटर्स की कुल संख्या 7,04,59,284 है। उन्होंने कहा कि जब पिछले साल नवंबर में SIR शुरू हुआ था, तो कुल वोटर्स की संख्या 7,66,37,529 थी। यह संख्या घटकर 7,08,16,630 हो गई। अब फाइनल वोटर्स लिस्ट में, अप्रूव्ड वोटर्स की कुल संख्या 7,04,59,284 है। इसका मतलब है कि इस प्रोसेस में कुल 61,78,245 वोटर्स पहले ही डिलीट हो चुके हैं।
CEO ने आगे कहा कि अगर किसी को नाम डिलीट करने को लेकर कोई ऑब्जेक्शन है, तो संबंधित वोटर पहले संबंधित डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर (DEO) और उसके बाद CEO को अप्लाई कर सकता है। अग्रवाल ने कहा कि इस बारे में नियमों के मुताबिक अगले 14 दिनों के अंदर अप्लाई करना होगा।
पश्चिम बंगाल में कई पॉलिटिकल पार्टियों, खासकर रूलिंग तृणमूल कांग्रेस ने SIR प्रोसेस में कथित प्रोसेस की कमियों पर सवाल उठाए हैं। शनिवार को फाइनल वोटर्स लिस्ट की डिटेल देते हुए, CEO ने माना कि प्रोसेस के दौरान कुछ गलतियां हुई थीं।
अग्रवाल ने कहा, 'हालांकि इस काम की गंभीरता को देखते हुए ये गलतियां छोटी हैं। जहां भी कोई गलती हुई है, ECI ने कार्रवाई की है।' उन्होंने कहा कि फाइनल वोटर लिस्ट के पब्लिकेशन के बावजूद, ECI द्वारा नियुक्त ज्यूडिशियल ऑफिसर्स को भेजे गए वोटर डॉक्यूमेंट्स का ज्यूडिशियल एडज्यूडिकेशन जारी रहेगा। CEO ने कहा कि अभी कुल 501 ज्यूडिशियल ऑफिसर एडज्यूडिकेशन प्रोसेस में लगे हुए हैं। ज्यूडिशियल एडज्यूडिकेशन की प्रोग्रेस के आधार पर एक सप्लीमेंट्री लिस्ट सही समय पर पब्लिश की जाएगी।
शनिवार को पब्लिश हुई फाइनल वोटर लिस्ट में तीन कैटेगरी हैं- अप्रूव्ड, अंडर एडज्यूडिकेशन और डिलीटेड। लिस्ट को ECI और CEO पश्चिम बंगाल की ऑफिशियल वेबसाइट पर देखा जा सकता है। इसे संबंधित बूथ-लेवल ऑफिसर (BLO) से संपर्क करके या संबंधित पोलिंग स्टेशन पर जाकर ऑफलाइन भी वेरिफाई किया जा सकता है, जहां लिस्ट की हार्ड कॉपी दिखाई गई हैं।
