चलती कार में तीन घंटे तक महिला से दरिंदगी, हैवानियत के बाद लहूलुहान स्थिति में सड़क पर फेंककर भागे हैवान

देर रात पीड़िता सड़क किनारे खड़ी थी। दो युवकों ने लिफ्ट के बहाने इसे अपनी वैन में बैठा लिया। इसके बाद ये लोग महिला को लेकर निकल गए। देर रात इन्होंने महिला के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। महिला ने विरोध किया तो उसके साथ मारपीट करदी और फिर चलती वैन में उसके साथ मारपीट करते हुए दुष्कर्म किया। करीब तीन घंटे तक यह खेल चलता रहा। बाद में ये लोग महिला को चौराहे के पास चलती वैन से धक्का देकर फरार हो गए। महिला नीचे गिरी तो उसके चहरे पर काफी चोट आई। महिला ने अपनी बहन को कॉल किया। पीड़िता की बहन मौके पर पहुंची और पुलिस को पूरी घटना बताते हुए उसे अस्पताल भर्ती कराया जहां से उसे हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया।