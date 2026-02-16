दिल्ली को स्वच्छ और विकसित बनाने की दिशा में बड़ा कदम, MCD को हजारों करोड़ की आर्थिक मदद

शहर की स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ करने और प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से Delhi Government ने करीब 2300 करोड़ रुपये की 10 साल की व्यापक योजना को हरी झंडी दी है। ओपेक्स मॉडल पर आधारित इस कार्यक्रम के तहत आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए 70 नई मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनें और लगभग 1000 इलेक्ट्रिक लिटर पिकर वाहन सड़कों पर उतारे जाएंगे। सरकार का आकलन है कि यह व्यवस्था खासकर सर्दियों के दौरान बढ़ने वाले वायु प्रदूषण को कम करने में अहम भूमिका निभाएगी।