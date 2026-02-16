खुश खबरः हरियाणा ने यमुना जल पाइपलाइन पर सहमति भेजी

नई दिल्ली। यमुना का पानी लाने की राजस्थान की मुहिम में एक बड़ी सफलता मिली है। हरियाणा ने राजस्थान की ओर से हथिनी कुंड से हासियावास तक पाइपलाइन के एलाइन्मेंट जताते हुए इसकी सहमति का पत्र राजस्थान भेज दिया है। हरियाणा ने बीच में कुछ जगहों पर पेयजल योजनाओं के लिए पानी मांगा है। बत्तीस साल पहले हुए समझौते के क्रियान्वयन की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है। पिछले महीने यहां केन्द्रीय मंत्री सी आर पाटिल की मौजूदगी में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी के सम्मुख पाइपलाइन के एलाइन्मेंट का प्रस्तुतिकरण हुआ और तब पाइपलाइन के एलाइन्मेंट पर सैद्धान्तिक सहमति बन गई थी। अब सहमति का पत्र भेजने से परियोजना की डीपीआर तैयार करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है।