AI Summit 2026: एआई की मदद से बनेंगे गहने, भारत में लॉन्च हुई ग्रीन लग्जरी ज्वेलरी, अब यूं तराशे जाएंगे हीरे

India AI Impact Summit 2026: देश की राजधानी में आयोजित इंडिया एआई इम्पेक्ट समिट के बीच एक ऐसी झलक सामने आई जिसने तकनीक और परंपरा के मेल को नई दिशा दे दी। भारत मंडपम में शुरू हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2026 सम्मेलन में जहां खेती, रेलवे और टेक्नोलॉजी में एआई के उपयोग पर चर्चा हुई, वहीं ज्वेलरी सेक्टर से जुड़ी एक अनोखी पहल ने सबका ध्यान खींच लिया। अब हीरे-जवाहरात की दुनिया में भी एआई अपनी चमक बिखेरने जा रहा है।