14 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टेक्नोलॉजी

Valentine Week में AI Dating पर पहुंचे लोग, क्या अब असली रिश्तों की जगह लेगा वर्चुअल प्यार?

New York के AI Cafe में लोग इंसान नहीं, वर्चुअल पार्टनर के साथ डेट कर रहे है, क्या यही है रिश्तों का असली भविष्य?

2 min read
Google source verification

भारत

image

Nikhil Parmar

Feb 14, 2026

Ai Dating Cafe NYC

Ai Dating Cafe NYC| Image Source- ChatGpt

AI Dating Cafe: इन दिनों वैलेंटाइन वीक के बीच एक विषय तेजी से चर्चा में आ गया है। अमेरिका के New York City में एक AI कैफे खोला गया, जहां लोग किसी इंसान के साथ नहीं बल्कि अपने एआई गर्लफ्रेंड (AI Girlfriend) या बॉयफ्रेंड (AI Boyfriend) के साथ ‘डेट’ पर पहुंच रहे हैं। सुनने में यह आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन आजकल नई टेक्नोलॉजी के जमाने में रिश्तों का यह अलग-सा मेल अब हकीकत बनता दिख रहा है।

AI Dating Cafe NYC: क्या है पूरा कॉन्सेप्ट?

इस कैफे में टेबलो को इस तरह बनाया गया है कि आपके सामने मोबाइल या टैबलेट रखने के लिए स्टैंड हो। लोग अपने फोन में पहले से मौजूद AI Chatbot (एआई चैटबॉट) जिसे वे पहले से ही अपने हिसाब से कस्टमाइज कर चुके है उसके साथ बातचीत करते हैं। कुछ लोग वहीं नए एआई पार्टनर बनाकर कॉफी डेट शुरू करते हैं। इन कैफे का माहौल बिल्कुल सामान्य कैफे जैसा रखा गया है, फर्क सिर्फ इतना है कि सामने बैठा आपका साथी इंसान नहीं, बल्कि स्क्रीन पर मौजूद वर्चुअल पार्टनर है।

AI Dating: क्यों बढ़ रही है एआई डेटिंग की दिलचस्पी?

कई लोगों का कहना है कि एआई से बातचीत में रिजेक्शन या जजमेंट का डर नहीं होता। वे बिना डरे खुलकर अपनी बातें AI Partner(एआई पार्टनर) से कह पाते हैं। कुछ लोग बताते है की ये उनके अकेलेपन से बहार निकलने में बहुत काम आता है, उन्हें अकेला नहीं महसूस होता है। वहीं कुछ इसे सिर्फ एक नया अनुभव मानकर उपयोग कर रहे हैं।

AI Dating Future: ट्रेंड या भविष्य?

टेक विशेषज्ञ मानते हैं कि एआई कंपेनियन मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक सपोर्ट के लिए एक विकल्प तो बन सकते हैं, लेकिन यह भी सवाल खड़ा हो जाता है कि कहीं इससे लोग जीवन के असली रिश्तों से दूरी न बना लें। सोशल मीडिया पर इस कैफे की तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल हुए हैं। फिलहाल इसे एक लिमिटेड-टाइम प्रयोग की तरह देखा जा रहा है, लेकिन इसकी चर्चा यह बताती है कि डिजिटल रिश्तों का दायरा भी अब बढ़ रहा है।

ये भी पढ़ें

UTS Ticket: रेलवे की सभी यात्रियों को जरूरी सलाह, जान लें नहीं तो 1 मार्च से नहीं कटेगा जनरल टिकट
टेक्नोलॉजी
indore-manmad rail line

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

14 Feb 2026 05:10 pm

Hindi News / Technology / Valentine Week में AI Dating पर पहुंचे लोग, क्या अब असली रिश्तों की जगह लेगा वर्चुअल प्यार?

बड़ी खबरें

View All

टेक्नोलॉजी

ट्रेंडिंग

खेत में खुद बरसेगी बारिश, रेन गन सिस्टम से खुश हैं किसान, आखिर क्या है ये Rain Gun तकनीक?

Rain Gun Irrigation System
टेक्नोलॉजी

Musical Road India: गजब टेक्नोलॉजी! ये सड़क गाती है ‘Jai Ho’ गाना, मुंबई की 500 मीटर सड़क क्यों बनी देश की सबसे अनोखी रोड?

Musical Road India
टेक्नोलॉजी

OTP Scam रोकने के लिए डिजिटल फ्रॉड के खिलाफ कदम, AI से अब मिलेंगे रियल टाइम फ्रॉड अलर्ट

Airtel real-time fraud protection
टेक्नोलॉजी

बिना WhatsApp ऐप इंस्टॉल किए करें वॉइस और वीडियो कॉल, WhatsApp Web से अब ब्राउजर पर ही होगी कॉलिंग?

Whatsapp Web New Feature
टेक्नोलॉजी

Aadhaar Card खो गया या नंबर भूल गए तो घर बैठे ऐसे पाएं दोबारा, जाने आसान तरीका

Aadhaar Card
टेक्नोलॉजी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.