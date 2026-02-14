Valentine Week में AI Dating पर पहुंचे लोग, क्या अब असली रिश्तों की जगह लेगा वर्चुअल प्यार?

Ai Dating Cafe NYC| Image Source- ChatGpt
AI Dating Cafe: इन दिनों वैलेंटाइन वीक के बीच एक विषय तेजी से चर्चा में आ गया है। अमेरिका के New York City में एक AI कैफे खोला गया, जहां लोग किसी इंसान के साथ नहीं बल्कि अपने एआई गर्लफ्रेंड (AI Girlfriend) या बॉयफ्रेंड (AI Boyfriend) के साथ ‘डेट’ पर पहुंच रहे हैं। सुनने में यह आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन आजकल नई टेक्नोलॉजी के जमाने में रिश्तों का यह अलग-सा मेल अब हकीकत बनता दिख रहा है।
इस कैफे में टेबलो को इस तरह बनाया गया है कि आपके सामने मोबाइल या टैबलेट रखने के लिए स्टैंड हो। लोग अपने फोन में पहले से मौजूद AI Chatbot (एआई चैटबॉट) जिसे वे पहले से ही अपने हिसाब से कस्टमाइज कर चुके है उसके साथ बातचीत करते हैं। कुछ लोग वहीं नए एआई पार्टनर बनाकर कॉफी डेट शुरू करते हैं। इन कैफे का माहौल बिल्कुल सामान्य कैफे जैसा रखा गया है, फर्क सिर्फ इतना है कि सामने बैठा आपका साथी इंसान नहीं, बल्कि स्क्रीन पर मौजूद वर्चुअल पार्टनर है।
कई लोगों का कहना है कि एआई से बातचीत में रिजेक्शन या जजमेंट का डर नहीं होता। वे बिना डरे खुलकर अपनी बातें AI Partner(एआई पार्टनर) से कह पाते हैं। कुछ लोग बताते है की ये उनके अकेलेपन से बहार निकलने में बहुत काम आता है, उन्हें अकेला नहीं महसूस होता है। वहीं कुछ इसे सिर्फ एक नया अनुभव मानकर उपयोग कर रहे हैं।
टेक विशेषज्ञ मानते हैं कि एआई कंपेनियन मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक सपोर्ट के लिए एक विकल्प तो बन सकते हैं, लेकिन यह भी सवाल खड़ा हो जाता है कि कहीं इससे लोग जीवन के असली रिश्तों से दूरी न बना लें। सोशल मीडिया पर इस कैफे की तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल हुए हैं। फिलहाल इसे एक लिमिटेड-टाइम प्रयोग की तरह देखा जा रहा है, लेकिन इसकी चर्चा यह बताती है कि डिजिटल रिश्तों का दायरा भी अब बढ़ रहा है।
