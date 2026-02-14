Valentine Week में AI Dating पर पहुंचे लोग, क्या अब असली रिश्तों की जगह लेगा वर्चुअल प्यार?

इस कैफे में टेबलो को इस तरह बनाया गया है कि आपके सामने मोबाइल या टैबलेट रखने के लिए स्टैंड हो। लोग अपने फोन में पहले से मौजूद AI Chatbot (एआई चैटबॉट) जिसे वे पहले से ही अपने हिसाब से कस्टमाइज कर चुके है उसके साथ बातचीत करते हैं। कुछ लोग वहीं नए एआई पार्टनर बनाकर कॉफी डेट शुरू करते हैं। इन कैफे का माहौल बिल्कुल सामान्य कैफे जैसा रखा गया है, फर्क सिर्फ इतना है कि सामने बैठा आपका साथी इंसान नहीं, बल्कि स्क्रीन पर मौजूद वर्चुअल पार्टनर है।