Delhi murder case:दिल्ली में 14 साल की नाबालिग लड़की की हत्या का 21 साल बाद पुलिस ने खुलासा किया है। बच्ची की हत्या के आरोप में बिहार से दिल्ली पुलिस ने पति-पत्नी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पूरे 21 साल तक अपने लगातार ठिकाने बदलते रहे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उन्हें लंबे समय बाद भी मौका मिलते ही धर दबोचा। यह हत्या दिल्ली के नांगलोई इलाके में उस समय हुई थी, जब साल 2004 में बच्ची के माता-पिता की अनुप‌स्थिति में दंपति ने उसका गला रेत दिया था। अब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने 10 फरवरी को बिहार के बांका जिले के एक गांव से दोनों को पकड़ा। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सिकंदर (60) और उसकी पत्नी मंजू (55) के रूप में हुई है। दोनों को 22 जुलाई 2006 को अदालत ने अपराधी घोषित कर दिया था।