16 साल की छात्रा की रहस्यमयी मौत! डायरी में लिखा – ‘मुझे तालाब में ढूंढना’, 12 घंटे बाद मिला शव

डायरी की जांच के दौरान पुलिस को एक और बेहद भावुक संदेश भी मिला, जिसने परिजनों और जांच अधिकारियों को झकझोर कर रख दिया। छात्रा ने लिखा था, “मां-पापा मुझे माफ कर देना। मैं दादा के पास जा रही हूं।” इस संदेश के सामने आते ही परिवार गहरे सदमे में चला गया और घर में मातम पसर गया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार छात्रा पढ़ाई में काफी होनहार थी और अपने स्कूल में अच्छा प्रदर्शन कर रही थी। पारिवारिक जानकारी के मुताबिक, छात्रा अपने माता-पिता और एक बड़े भाई के साथ रहती थी। उसके पिता गांव की अदालत की लाइब्रेरी में कार्यरत हैं और परिवार सामान्य लेकिन सम्मानजनक जीवन जी रहा था। पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर किन परिस्थितियों और मानसिक दबावों के चलते छात्रा ने इतना बड़ा कदम उठाया।