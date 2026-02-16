16 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

16 साल की छात्रा की रहस्यमयी मौत! डायरी में लिखा – ‘मुझे तालाब में ढूंढना’, 12 घंटे बाद मिला शव

Gurugram News: हरियाणा के गुरुग्राम में 16 वर्षीय छात्रा का शव गांव के श्मशान घाट के पास स्थित तालाब में मिला है। पुलिस को प्राथमिक जांच में यह मामला आत्महत्या का लग रहा है। पुलिस को जो डायरी मिली है, उसमें लिखा है कि “अब मुझे मत ढूंढना, अगर ढूंढना होगा तो गांव के तालाब [&hellip;]

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Imran Ansari

Feb 16, 2026

16-year-old student committed suicide in Gurugram Haryana

Gurugram News:हरियाणा के गुरुग्राम में 16 वर्षीय छात्रा का शव गांव के श्मशान घाट के पास स्थित तालाब में मिला है। पुलिस को प्राथमिक जांच में यह मामला आत्महत्या का लग रहा है। पुलिस को जो डायरी मिली है, उसमें लिखा है कि “अब मुझे मत ढूंढना, अगर ढूंढना होगा तो गांव के तालाब में देखना।” बताया जा रहा है कि लड़की ने उसी तालाब में जाकर आत्महत्या कर ली।

आपको बता दें कि पूरा मामला जिले के मोकलवास गांव का है। इस मामले में पुलिस अधिकारियों ने बताया कि कक्षा 12 की छात्रा बुधवार रात परिवार के साथ खाना खाने के बाद अपने कमरे में पढ़ाई करने गई थी। देर रात वह बिना किसी को बताए घर से बाहर निकल गई। CCTV फुटेज में छात्रा को घर से जाते हुए देखा गया है। परिजनों का कहना है कि उसका स्कूल यूनिफॉर्म भी कमरे में नहीं मिला था, जिससे उनकी चिंता और बढ़ गई थी।

डायरी में मिला सुराग

जांच के दौरान पुलिस के हाथ छात्रा की एक डायरी लगी, जिसने पूरे मामले की दिशा ही बदल दी। डायरी में छात्रा ने स्पष्ट शब्दों में लिखा था, “मुझे मत ढूंढना। अगर ढूंढना ही है तो श्मशान घाट के पास तालाब में देखना।” इस संदेश को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने तत्काल श्मशान घाट के पास स्थित तालाब को जांच के दायरे में लिया। इसके बाद मौके पर पुलिस टीम पहुंची और गोताखोरों की मदद से तालाब में सघन सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। इसी तलाशी अभियान के दौरान पानी निकालकर तलाब की गहराई में जांच की गई, जहां से अंततः छात्रा का शव बरामद हुआ। इस डायरी को पुलिस मामले में अहम सबूत मानते हुए आगे की जांच में शामिल कर रही है।

माता-पिता से मांगी माफी

डायरी की जांच के दौरान पुलिस को एक और बेहद भावुक संदेश भी मिला, जिसने परिजनों और जांच अधिकारियों को झकझोर कर रख दिया। छात्रा ने लिखा था, “मां-पापा मुझे माफ कर देना। मैं दादा के पास जा रही हूं।” इस संदेश के सामने आते ही परिवार गहरे सदमे में चला गया और घर में मातम पसर गया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार छात्रा पढ़ाई में काफी होनहार थी और अपने स्कूल में अच्छा प्रदर्शन कर रही थी। पारिवारिक जानकारी के मुताबिक, छात्रा अपने माता-पिता और एक बड़े भाई के साथ रहती थी। उसके पिता गांव की अदालत की लाइब्रेरी में कार्यरत हैं और परिवार सामान्य लेकिन सम्मानजनक जीवन जी रहा था। पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर किन परिस्थितियों और मानसिक दबावों के चलते छात्रा ने इतना बड़ा कदम उठाया।

12 घंटे चला रेस्क्यू ऑपरेशन

शुक्रवार शाम पुलिस टीम तालाब पर पहुंची और गोताखोरों की मदद से सघन तलाशी अभियान शुरू किया गया। चार ट्रैक्टर-माउंटेड पंप लगाकर तालाब का पानी निकाला गया और करीब 12 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद पानी का स्तर कम होने पर शव कीचड़ में फंसा हुआ मिला। शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम कराया गया, जिसके बाद उसे परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस ने इस मामले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 193 के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल छात्रा के मोबाइल फोन की तलाश की जा रही है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि उसने यह कदम किन परिस्थितियों और मानसिक दबावों में उठाया। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में शोक और चिंता का माहौल बना हुआ है।

ये भी पढ़ें

पानी नहीं मिला… DU में UGC प्रोटेस्ट के दौरान जिस महिला पत्रकार से अभद्रता हुई उसका एक और वीडियो वायरल
नई दिल्ली
Journalist manhandled during anti-UGC protest in DU

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

crime

crime news

crimenews

Published on:

16 Feb 2026 04:27 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / 16 साल की छात्रा की रहस्यमयी मौत! डायरी में लिखा – ‘मुझे तालाब में ढूंढना’, 12 घंटे बाद मिला शव

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

सावधान! छुट्टी के लिए जाली मेडिकल कागजात पड़े भारी, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा- जा सकती है नौकरी

Delhi High Court said fake medical grounds can lead to loss of job
नई दिल्ली

Delhi: जमीन घोटालों पर लगेगी लगाम, हर प्लॉट का बनेगा भू-आधार, जानें कैसे करेगा काम?

Delhi CM Rekha Gupta
नई दिल्ली

खुश खबरः हरियाणा ने यमुना जल पाइपलाइन पर सहमति भेजी

नई दिल्ली

हिन्दू राष्ट्र, ब्राह्मणवाद और ठाकुरवाद…JNU में निकली चेतावनी रैली, प्रदर्शनकारियों ने जमकर लगाए अपत्तिजनक नारे

UGC controversy JNU Protest Students raised objectionable slogans
नई दिल्ली

दिल्ली में चला तबादला एक्सप्रेस, 36 IAS सहित 72 अधिकारी हुए इधर से उधर…संजीव आहूजा शिक्षा सचिव नियुक्त

transferred in Delhi 72 officers including 36 IAS officers
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.