दिल्ली में चला तबादला एक्सप्रेस, 36 IAS सहित 72 अधिकारी हुए इधर से उधर…संजीव आहूजा शिक्षा सचिव नियुक्त

IAS transfer in Delhi: देश की राजधानी दिल्ली में बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। दरअसल, रेखा गुप्ता की सरकार ने 36 IAS सहित 72 सीनियर अधिकारियों को उधर से उधर कर दिया है। इनमें से कई अधिकारियों को अन्य पद भी दिया गया है। वहीं, आईएएस अधिकारी संजीव आहूजा को सचिव (शिक्षा) नियुक्त किया गया है।
आपको बता दें कि दिल्ली सरकार के द्वारा यह आदेश शनिवार को जारी किया गया था। इस प्रशासनिक फेरबदल के तहत एजीएमयूटी कैडर के 36 आईएएस अधिकारियों की तैनाती में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इनमें से कुछ अधिकारियों को उनके मौजूदा पदों के साथ अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जबकि कई अधिकारियों को अलग-अलग विभागों में स्थानांतरित किया गया है। सरकार का उद्देश्य इन बदलावों के जरिए प्रशासनिक कार्यकुशलता बढ़ाना और विभिन्न विभागों में बेहतर समन्वय सुनिश्चित करना बताया जा रहा है। इसी क्रम में 36 दानिक्स अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारियां दी गई हैं या उनका ट्रांसफर किया गया है, जिससे केंद्र शासित प्रदेशों और संबंधित राज्यों में प्रशासनिक ढांचे को और अधिक मजबूत किया जा सके। अधिकारियों के इस व्यापक तबादला आदेश को नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा माना जा रहा है।
दिल्ली सरकार में हाल ही में शामिल हुए 2011 बैच के आईएएस अधिकारी संजीव आहूजा को शिक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। इस नियुक्ति के साथ ही उन्हें उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। सरकार के इस फैसले को शिक्षा व्यवस्था में बेहतर समन्वय और नीतिगत कार्यों को गति देने की दिशा में अहम माना जा रहा है। संजीव आहूजा के पास प्रशासनिक अनुभव है और उनसे स्कूल, कॉलेज व तकनीकी संस्थानों से जुड़े सुधारात्मक कदमों को आगे बढ़ाने की उम्मीद की जा रही है।
1998 बैच के आईएएस अधिकारी संतोष डी. वैद्य को प्रधान सचिव (गृह) नियुक्त किया गया है। इस नई जिम्मेदारी के साथ उन्हें वित्त, योजना और उद्योग विभागों का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है, जिससे उनकी भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। वहीं, वर्तमान में अतिरिक्त मुख्य सचिव (समाज कल्याण) के पद पर कार्यरत 1992 बैच के आईएएस अधिकारी बिपुल पाठक को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इस प्रशासनिक फेरबदल को विभिन्न विभागों में नीतिगत कार्यों को तेज करने और बेहतर समन्वय स्थापित करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
