दिल्ली में चला तबादला एक्सप्रेस, 36 IAS सहित 72 अधिकारी हुए इधर से उधर…संजीव आहूजा शिक्षा सचिव नियुक्त

आपको बता दें कि दिल्ली सरकार के द्वारा यह आदेश शनिवार को जारी किया गया था। इस प्रशासनिक फेरबदल के तहत एजीएमयूटी कैडर के 36 आईएएस अधिकारियों की तैनाती में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इनमें से कुछ अधिकारियों को उनके मौजूदा पदों के साथ अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जबकि कई अधिकारियों को अलग-अलग विभागों में स्थानांतरित किया गया है। सरकार का उद्देश्य इन बदलावों के जरिए प्रशासनिक कार्यकुशलता बढ़ाना और विभिन्न विभागों में बेहतर समन्वय सुनिश्चित करना बताया जा रहा है। इसी क्रम में 36 दानिक्स अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारियां दी गई हैं या उनका ट्रांसफर किया गया है, जिससे केंद्र शासित प्रदेशों और संबंधित राज्यों में प्रशासनिक ढांचे को और अधिक मजबूत किया जा सके। अधिकारियों के इस व्यापक तबादला आदेश को नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा माना जा रहा है।