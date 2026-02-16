दिल्ली में 4 दिन बदले रहेंगे रास्ते, निकलने से पहले जान लें कौन-सा रूट रहेगा बंद

रिंग रोड टी-पॉइंट को छोड़कर भैरों मार्ग और दिनेश नंदिनी डालमिया चौक तक मथुरा रोड के कुछ हिस्सों को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है। वीआईपी मूवमेंट के दौरान यहां सामान्य वाहनों का प्रवेश अस्थायी रूप से बंद रहेगा। ट्रैफिक पुलिस के डीसीपी राजीव कुमार के अनुसार, गैर-गंतव्य वाहनों को पूर्वी और पश्चिमी परिधीय एक्सप्रेसवे की ओर डायवर्ट किया जाएगा। वहीं, एंबुलेंस और अन्य आपातकालीन सेवाओं को बाधारहित मार्ग उपलब्ध कराया जाएगा।