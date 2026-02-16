16 फ़रवरी 2026,

सोमवार

राष्ट्रीय

दिल्ली में 4 दिन बदले रहेंगे रास्ते, निकलने से पहले जान लें कौन-सा रूट रहेगा बंद

दिल्ली में 16 से 20 फरवरी तक भारत मंडपम, प्रगति मैदान में एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान वीवीआईपी मूवमेंट के चलते दिल्ली के कई प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक प्रभावित रहेगा।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Devika Chatraj

Feb 16, 2026

दिल्ली में 4 दिन के लिए रूट डायवर्जन

Delhi Traffic Advisory: दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 16 से 20 फरवरी तक भारत मंडपम, प्रगति मैदान में आयोजित होने वाले एआई इम्पैक्ट समिट को लेकर विशेष ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। इस समिट में विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष, मंत्री और अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इनके काफिलों की आवाजाही के कारण राजधानी के कई प्रमुख मार्गों पर यातायात प्रभावित रहेगा।

इन एरिया में पड़ेगा असर

ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, सेंट्रल दिल्ली के बड़े हिस्से विशेषकर भारत मंडपम और उन 10 होटलों (8 नई दिल्ली और 2 दक्षिण-पश्चिम दिल्ली) के आसपास विशेष सुरक्षा व्यवस्था लागू रहेगी, जहां विदेशी प्रतिनिधि ठहरेंगे।

  • मथुरा रोड (सुब्रमण्यम भारती मार्ग टी-पॉइंट से लोधी रोड फ्लाईओवर तक)
  • सुब्रमण्यम भारती मार्ग
  • राजेश पायलट मार्ग
  • तीस जनवरी मार्ग
  • अकबर रोड
  • तीन मूर्ति मार्ग
  • मदर टेरेसा क्रिसेंट
  • सरदार पटेल मार्ग
  • जनपथ
  • फिरोज शाह रोड
  • शांति पथ
  • सत्या मार्ग
  • अफ्रीका एवेन्यू
  • कमल अतातुर्क मार्ग
  • एपीजे अब्दुल कलाम रोड
  • डॉ. जाकिर हुसैन मार्ग
  • महात्मा गांधी मार्ग (भीकाजी कामा प्लेस से धौला कुआं तक)
  • सिकंदर रोड
  • अशोक रोड
  • पृथ्वीराज रोड
  • कौटिल्य मार्ग
  • पुराना किला रोड
  • शेर शाह सूरी मार्ग
  • तिलक मार्ग
  • भगवान दास रोड
  • संसद मार्ग
  • बाबा खड़क सिंह मार्ग
  • अरबिंदो मार्ग
  • तुगलक रोड
  • पंचशील मार्ग
  • सैन मार्टिन मार्ग
  • न्याय मार्ग
  • ब्रिगेडियर होशियार सिंह मार्ग

सामान्य वाहनों का प्रवेश रहेगा बंद

रिंग रोड टी-पॉइंट को छोड़कर भैरों मार्ग और दिनेश नंदिनी डालमिया चौक तक मथुरा रोड के कुछ हिस्सों को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है। वीआईपी मूवमेंट के दौरान यहां सामान्य वाहनों का प्रवेश अस्थायी रूप से बंद रहेगा। ट्रैफिक पुलिस के डीसीपी राजीव कुमार के अनुसार, गैर-गंतव्य वाहनों को पूर्वी और पश्चिमी परिधीय एक्सप्रेसवे की ओर डायवर्ट किया जाएगा। वहीं, एंबुलेंस और अन्य आपातकालीन सेवाओं को बाधारहित मार्ग उपलब्ध कराया जाएगा।

कोई सड़क पूरी तरह बंद नहीं

एक वरिष्ठ अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि किसी भी सड़क को पूरी तरह बंद नहीं किया जाएगा। हालांकि, वीवीआईपी काफिलों के गुजरने के दौरान यातायात प्रभावित हो सकता है।

संबंधित विषय:

Delhi News

Published on:

16 Feb 2026 10:14 am

Hindi News / National News / दिल्ली में 4 दिन बदले रहेंगे रास्ते, निकलने से पहले जान लें कौन-सा रूट रहेगा बंद

