Delhi: जमीन घोटालों पर लगेगी लगाम, हर प्लॉट का बनेगा भू-आधार, जानें कैसे करेगा काम?

इस योजना को लागू करने के लिए अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। इसमें भारतीय सर्वेक्षण विभाग (Survey of India) की मदद ली जा रही है। जमीन की पैमाइश और पहचान के लिए अत्याधुनिक ड्रोन सर्वे और लगभग 2 टेराबाइट के हाई-क्वालिटी 'जियोस्पेशियल डेटा' का उपयोग किया जा रहा है। इसमें 'ऑर्थो रेक्टिफाइड इमेजेस' (ORI) के जरिए दिल्ली के सभी इलाकों का सटीक नक्शा तैयार किया जाएगा। बता दें कि 'स्वामित्व' (SVAMITVA) योजना के तहत दिल्ली के जिन 48 गांवों का सर्वे पहले ही हो चुका है, उन्हें भी इस नए सिस्टम से जोड़ा जाएगा।