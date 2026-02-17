फिर बदला मौसम! दिल्ली एनसीआर में बारिश का अलर्ट

पिछले दो दिन से मौसम में बदलाव चल रहा है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की ओर से दिल्ली एनसीआर की तरफ मौसम में बदलाव हुआ है। सहारनपुर में सोमवार तड़के हैरान कर देने वाला मौसम था। यहां कुछ इलाकों में धूप निकल रही थी और कुछ इलाकों में घना कोहरा आ गया था। सुबह के घने कोहरे को देखकर लोग हैरान रह गए। ऐसा ही मौसम में दिल्ली एनसीआर के अन्य क्षेत्रों में भी देखने को मिला। अब इस बदलाव के बाद मौसम विभाग ने 18 फरवरी को कुछ स्थानों पर हल्की बरसात होने की उम्मीद जताई है।