’23 साल अकेले पाला…रीलबाजों ने मार डाला’, नाबालिग के परिवार ने की ड्राइवर बदलने की कोशिश, साहिल केस में लगा आरोप

एक्स पर पोस्ट की गई वीडियो में मृतक साहिल की मां ने कहा कि आरोपी नाबालिग चालक अपनी बहन के साथ सड़क पर तेज कार चलाकर रील बना रहा था। इसी दौरान उसकी कार ने साहिल की बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें उसकी जान चली गई। वीडियो में रोते हुए साहिल की मां बता रही है कि वह उसका इकलौता लड़का था, जिसे उसने बहुत प्यार से पाल-पोस कर बड़ा किया था। साहिल की मां ने कहा है कि यह कोई हादसा या घटना नहीं है बल्कि यह एक 'क्रिमिनल एक्टिविटी' है। उन्होंने कानून और सरकार से अपील की है कि उन्हें इंसाफ मिले और आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए।