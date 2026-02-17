फरीदाबाद वर्कशॉप में लगी आग में 35 से अधिक लोग झुलसे! 20 मिनट तक धमाकों से दहला इलाका

फिलहाल आग लगने के सही कारणों का पता नहीं चल सका है लेकिन प्राथमिक पड़ताल में यह जानकारी सामने आई है कि इस वर्कशाप के अंदर स्प्रिंग बनते हैं। सीएनजी मशीन से स्टील और एल्यूमीनियम के पार्ट्स काटे जा रहे थे। इसी दौरान वेल्डिंग से कोई चिंगारी वर्कशॉप के ज्वलनशील पदार्थ पर गिरी, जिससे आग लग गई। यह आग इतनी तेजी से फैली की वर्कशॉप के बाहर जो दुकाने हैं उन तक चली गई। वर्कशॉप के पास एक दूसरी वर्कशॉप है और बाहर कुछ दुकाने हैं। यहां पर तेल के ड्रम रखे हुए थे। इनमें आग लगना शुरू हुई तो ये फटने लगे। करीब 20 मिनट तक धमाके होते रहे। इससे आसपास अफरा- तफरी मच गई। बाहर दुकानों में भी आग फैल गई। लोग जान बचाकर भागने लगे। प्रत्यक्ष दर्शियों ने बताया कि करीब एक किलोमीटर तक ऐसा एहसास हुआ जैसे धरती हिल गई हो। इसके बाद पुलिस और दमकलककर्मियों की टीम मौके पर पहुंची।