₹2500 हर महीने! दिल्ली की महिला समृद्धि योजना का पोर्टल अगले हफ्ते लॉन्च, लाखों महिलाओं को मिलेगा सीधा लाभ

Mahila Samridhi Yojana: दिल्ली में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए भाजपा सरकार अगले सप्ताह बहुप्रतीक्षित महिला समृद्धि योजना (Mahila Samridhi Yojana) का पंजीकरण पोर्टल लॉन्च करने जा रही है। सरकार के एक वर्ष पूरे होने के मौके पर इस योजना की औपचारिक शुरुआत की जाएगी। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को हर महीने ₹2,500 की वित्तीय सहायता देने का वादा किया गया है। योजना को लेकर पहले अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस (8 मार्च) 2025 तक इसे लागू करने की घोषणा की गई थी। हालांकि, उसी दिन दिल्ली कैबिनेट से मंजूरी और ₹5,100 करोड़ का बजट आवंटन होने के बावजूद अब तक राशि खातों में ट्रांसफर नहीं हो सकी थी।