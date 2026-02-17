‘खोपड़ी टूटी, छाती में खून भरा’, नाबालिग ने ली साहिल की जान, मां बोली- 10 मिनट तक चीखता रहा मेरा बेटा

यह दुखद घटना 3 फरवरी को द्वारका साउथ थाना क्षेत्र के लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज के पास सुबह 11 बजकर 57 मिनट पर हुई थी। स्कॉर्पियो चला रहे नाबालिग को मौके से हिरासत में लिया गया था। पुलिस जांच में सामने आया कि स्कॉर्पियो चला रहे नाबालिग के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। उसे को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड (JJB) के समक्ष पेश किया गया और सुधार गृह भेजा गया था। हालांकि, 10 फरवरी को बोर्ड ने उसे अंतरिम जमानत दे दी। जमानत का मुख्य आधार नाबालिग की चल रही कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं बताया गया है। इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर न्याय की मांग को लेकर बहस छिड़ गई है।