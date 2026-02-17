‘बेटा सड़क पर तड़प रहा था…’, रीलबाजी में दौड़ाई थी स्कॉर्पियों, आरोपी नाबालिग को मिली बेल तो मृतक की मां का छलका दर्द

मृतक साहिल की मां ने घटना को लेकर भावुक बयान देते हुए कहा कि उनका बेटा 3 फरवरी को रोज़ की तरह ऑफिस जा रहा था, तभी तेज़ रफ्तार स्कॉर्पियो ने उसकी जिंदगी छीन ली। उनका आरोप है कि स्कॉर्पियो चालक बेहद तेज़ स्पीड में था, उसकी बहन साथ बैठकर रील बना रही थी और वाहन उल्टी लेन में चलाया जा रहा था। बस के ठीक सामने स्टंट करते हुए स्कॉर्पियो ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे साहिल सड़क पर जा गिरा। इस हादसे में एक कैब चालक भी गंभीर रूप से घायल हुआ है। उन्होंने इसे महज़ दुर्घटना नहीं बल्कि आपराधिक कृत्य बताते हुए कहा कि कुछ बच्चे पैसों के दम पर सड़क को खेल समझ लेते हैं। मां का कहना है कि स्कॉर्पियो चालक के खिलाफ पहले से कई ओवर-स्पीडिंग चालान दर्ज थे, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था, फिर भी उसे गाड़ी चलाने से नहीं रोका गया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि उनके बेटे की मौत ‘फन रील’ और लापरवाही की वजह से हुई है और अब वह अपने बेटे के लिए न्याय चाहती हैं।