‘मां से झगड़े के बाद वह…’, Faridabad Gangrape मामले में पीड़िता की बहन ने किए चौंकाने वाले खुलासे

Faridabad Gangrape: फरीदाबाद में महिला के साथ गैंगरेप मामले में बहन का बयान सामने आया है। पीड़िता की बहन ने कहा कि वह मां से झगड़े के बाद घर से निकली थी और घटना के एक दिन पहले ही दोनों की बात हुई थी। उन्होंने आगे कहा कि मां के साथ लड़ाई के चलते वह अपना मानसिक संतुलन भी खो रही थी। बता दें कि पति से झगड़े के बाद पीड़िता अपने माता-पिता के साथ रह रही थी।
पीड़िता की बहन ने मीडिया को बताया कि वह एक दोस्त से मिलने जा रही है कहकर घर से निकली थी और उसने मेरी बेटी से भी बात की। उसने कहा कि वह एक वाहन का इंतजार करेगी और फिर फोन काट दिया।
NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक, इसके बाद पीड़िता ने बहन को सुबह 3.30 बजे फोन किया। उसकी बहन ने कहा कि मैंने फोन काट दिया और दोबारा कॉल किया। उसने कुछ नहीं बोला। फिर रोने की आवाजें आने लगीं।
महिला की बहन ने बताया कि उसने करीब आधे घंटे तक पीड़िता से बात की और फिर उसने सहेली को फोन किया। बाद में मौके पर पहुंचकर महिला को अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे दिल्ली रेफर कर दिया। वह पूरे समय तक बेहोश थी।
बता दें कि मंगलवार को फरीदाबाद में एक महिला के साथ चलती वैन में गैंगरेप करने का मामला सामने आया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लिफ्ट देने के बहाने आरोपियों ने महिला को वैन में बैठाया फिर बारी-बारी से रेप किया। आरोपियों ने महिला के साथ मारपीट भी की और फिर उसे चलती वैन से सड़क पर फेंक दिया, जिससे उसके चेहरे पर चोटें आईं।
पुलिस ने इस घटना में शामिल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी यूपी और एमपी के रहने वाले थे। दोनों आरोपियों को बुधवार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
