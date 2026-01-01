‘मां से झगड़े के बाद वह…’, Faridabad Gangrape मामले में पीड़िता की बहन ने किए चौंकाने वाले खुलासे

Faridabad Gangrape: फरीदाबाद में महिला के साथ गैंगरेप मामले में बहन का बयान सामने आया है। पीड़िता की बहन ने कहा कि वह मां से झगड़े के बाद घर से निकली थी और घटना के एक दिन पहले ही दोनों की बात हुई थी। उन्होंने आगे कहा कि मां के साथ लड़ाई के चलते वह अपना मानसिक संतुलन भी खो रही थी। बता दें कि पति से झगड़े के बाद पीड़िता अपने माता-पिता के साथ रह रही थी।