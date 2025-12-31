90 की रफ्तार से दौड़ रही कार में हैवानियत, 25 साल की महिला को लगे 12 टांके…फरीदाबाद गैंगरेप में बड़ा खुलासा

फरीदाबाद में 25 वर्षीय एक विवाहित महिला के साथ लिफ्ट देकर चलती वैन में कथित रूप से सामूहिक दुष्कर्म किए जाने की घटना सामने आई थी। रेप के बाद आरोपियों ने चलती वैन से महिला को सड़क किनारे फेंककर भाग गए थे। बाद में पहुंची पीड़िता की बहन ने उसे अस्पताल भर्ती कराया था। अब पीड़िता की बहन की ओर से पुलिस को तहरीर दी गई है। दी गई तहरीर में पीड़ित महिला की बहन ने पुलिस को लिखकर दिया है कि उसकी बहन का अपने पति से विवाद चल रहा था। वह अपने मायके रह ही थी। सोमवार की शाम को वह सेक्टर 23 में रहने वाली अपनी सहेली से मिलने के लिए उसके घर गई थी। रात को वापस लौटते समय दो युवकों ने लिफ्ट देकर उसे वैन में बैठा लिया और कहा कि वह भी उसके घर की तरफ ही जा रहे हैं उसे रास्ते में छोड़ देंगे।