साथ दिखे तो शादी? जामिया यूनिवर्सिटी के नाम से वायरल हो रहे लेटर का सच जानिए

इस वायरल कथित सर्कुलर को ध्यान से देखने पर इसके फर्जी होने के संकेत मिलते हैं। वहीं, जामिया मिल्लिया इस्लामिया की वेबसाइट पर भी लेटेस्ट नोटिस/सर्कुलर सेक्शन में चेक करने पर भी यह सर्कुलर नहीं मिला। तारीख में विसंगति : सर्कुलर के ऊपर डेट 20-02-2026 लिखी है, जबकि नीचे डिप्टी रजिस्ट्रार के साइन के साथ 20-01-26 की डेट अंकित है। एक ही सर्कुलर में दो अलग-अलग महीनों की तारीखें इसकी सच्चाई पर बड़ा सवाल खड़ा करती हैं। सर्कुलर में लिखी की गई भाषा किसी आधिकारिक प्रशासनिक आदेश जैसी न होकर सोशल मीडिया प्रैंक या शरारत जैसी लगती है। किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तुरंत निकाह कराने जैसा कानून बनाना कानूनी रूप से संभव नहीं है।