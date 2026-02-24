53 लोगों की मौत, 40 आरोपी… हत्या का दोषी सिर्फ एक, दिल्ली दंगों पर 6 साल बाद आया फैसला

कड़कड़डूमा कोर्ट कॉम्प्लेक्स में स्थित नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दिल्ली दंगों से जुड़े मुख्य मामलों की सुनवाई चलती रही, जहां समय-समय पर कई जजों ने इन केसों को सुना। इनमें जज विनोद यादव, वीरेंद्र भट्ट, पुलस्त्य प्रमाचला और वर्तमान में जज परवीन सिंह के नाम प्रमुख हैं। इसी कॉम्प्लेक्स में एक अलग स्पेशल कोर्ट भी है, जो हाई-प्रोफाइल मामलों की सुनवाई कर रहा है। इन मामलों में स्टूडेंट एक्टिविस्ट उमर खालिद, शरजील इमाम और आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन आरोपी हैं, जिन पर एंटी-टेरर कानून यूएपीए के तहत गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इन मामलों में भी जजों के बार-बार ट्रांसफर होने के कारण अदालत में दलीलें दोहरानी पड़ीं और रिकॉर्ड फिर से खंगालने पड़े, जिससे मुकदमे की प्रक्रिया शुरू होने और आगे बढ़ने में काफी देरी हुई।