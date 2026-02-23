23 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

‘300-400 नकाबपोश लोगों की भीड़’, झाड़ियों और जंगल में छिपते रहे छात्र…ABVP छात्रों को दौड़ाकर पीटा गया

JNU Violence:परिसर में सोमवार देर रात छात्रों के दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें कई छात्रों के घायल होने की खबर है। आरोप है कि 300-400 नकाबपोश लोगों की भीड़ स्कूलों और स्टडी रूम तक पहुंची और छात्रों को जबरन बाहर निकाला गया।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Imran Ansari

Feb 23, 2026

JNU Violence ABVP students were chased and beaten

JNU Violence: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) परिसर में एक बार फिर सोमवार की देर रात जमकर बवाल हुआ। छात्रों के दो गुटों में हिंसक झड़प भी हुई, जिसमें बताया जा रहा है कि कई छात्र घायल हो गए हैं। वहीं, आरोप लग रहे हैं कि नकाबपोश 300-400 लोगों की भीड़ स्कूलों और स्टडी रूम तक पहुंची और छात्रों को जबरन बाहर निकाल दिया। इस घटना के बाद दिल्ली पुलिस पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं।

आपको बता दें कि एएनआई से बातचीत में जेएनयू छात्र संघ के संयुक्त सचिव और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े वैभव मीणा ने आरोप लगाया कि पिछले 7-8 दिनों से परिसर में लेफ्ट विंग की हड़ताल चल रही है। उनका कहना है कि देर रात जिस तरह का भय और अराजकता फैलाई गई, उससे हालात बेकाबू हो गए। आरोप है कि नकाबपोश 300-400 लोगों की भीड़ स्कूलों और स्टडी रूम तक पहुंची और छात्रों को जबरन बाहर निकाल दिया। वैभव मीणा के मुताबिक, विजय नामक छात्र पर 100-150 लोगों ने मिलकर हमला किया। उन्होंने दिल्ली पुलिस की निष्क्रियता पर भी सवाल उठाते हुए इस पूरी घटना की कड़ी निंदा की।

जानकारी के अनुसार, छात्र संगठनों के बीच मारपीट रात करीब 1:30 बजे शुरू हुई, जो लगभग 3 बजे तक चली। आरोप है कि इस दौरान वामपंथी छात्रों के एक समूह ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े छात्रों को निशाना बनाया। हालात इतने बिगड़ गए कि कई छात्र जहां-तहां छिपने को मजबूर हो गए।

झाड़ियों और जंगल तक में छिपे छात्र

आरोप है कि हमलावर छात्रों को ढूंढ-ढूंढ कर पीटा गया। जान बचाने के लिए कुछ छात्र झाड़ियों में छिपे, तो कुछ कैंपस के घने जंगल की ओर भागते नजर आए। एबीवीपी से जुड़े छात्रों का दावा है कि वे केवल एक प्रदर्शन को देखने पहुंचे थे, तभी एक समूह ने उन्हें घेर लिया और लात-घूंसों, बेल्ट तथा ईंट-पत्थरों से हमला कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, कुछ हमलावरों के पास धारदार वस्तुएं भी थीं, जिससे कैंपस में अफरा-तफरी मच गई। मारपीट में कई छात्रों के घायल होने और कुछ की तबीयत बिगड़ने की सूचना है। खुद को सुरक्षित रखने के लिए छात्र हॉस्टलों और परिसर के अलग-अलग हिस्सों में छिपते दिखाई दिए।

सुरक्षा और प्रशासन की भूमिका पर सवाल

घटना से जुड़े कुछ वीडियो में एक सुरक्षाकर्मी कर्मी भी नजर आने की बात कही जा रही है। आरोप है कि लंबे समय तक तनावपूर्ण स्थिति बनी रहने के बावजूद हिंसा रोकने के ठोस प्रयास नहीं किए गए। छात्रों का कहना है कि न तो सुरक्षा सुरक्षाकर्मियों को स्पष्ट निर्देश मिले और न ही प्रशासन की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी किया गया है।

ये भी पढ़ें

गोबोल्ट ने मस्टैंग साझेदारी का विस्तार करते हुए वित्त वर्ष 27-28 तक ₹3,000 करोड़ के राजस्व का लक्ष्य रखा
नई दिल्ली
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

जेएनयू विवाद

Published on:

23 Feb 2026 01:02 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / ‘300-400 नकाबपोश लोगों की भीड़’, झाड़ियों और जंगल में छिपते रहे छात्र…ABVP छात्रों को दौड़ाकर पीटा गया

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘500 में मेरे पति के साथ… मोमो, चाउमीन’: दिल्ली में कपल की गंदी मांग, नॉर्थ ईस्ट की 3 युवतियों के साथ नस्लभेदी टिप्पणी

Three women from Northeast Delhi were subjected to racist remarks
नई दिल्ली

“मेरे पति के साथ सो जाओ…” 500 रुपये में सो जाती हो, दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट की लड़कियों के साथ पड़ोसी की शर्मनाक हरकत

राष्ट्रीय

JNU में तनाव चरम पर, ABVP-लेफ्ट कार्यकर्ताओं के बीच पथराव और मारपीट

राष्ट्रीय

गोबोल्ट ने मस्टैंग साझेदारी का विस्तार करते हुए वित्त वर्ष 27-28 तक ₹3,000 करोड़ के राजस्व का लक्ष्य रखा

नई दिल्ली

दस रुपये का लालच देकर दस साल के लड़के को ले गया सरसों के खेत में और…

Rape Case
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.