‘500 में मेरे पति के साथ… मोमो, चाउमीन’: दिल्ली में कपल की गंदी मांग, नॉर्थ ईस्ट की 3 युवतियों के साथ नस्लभेदी टिप्पणी

आपको बता दें कि यह पूरा मामला दिल्ली के मालवीय नगर थाना क्षेत्र का है। नॉर्थ ईस्ट के अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली तीन महिलाओं ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराया है कि उनके साथ अपने ही देश में अलग समझा जाता है, नस्लभेदी टिप्पणी किया जाता है। शिकायत पत्र में एक कपल पर आरोप लगाया है कि मालवीय नगर क्षेत्र के एक अपार्टमेंट में रहती हैं। गर्मी के मौसम से पहले उन्होंने अपने घर में एसी लगवाने के लिए मैकेनिक बुलाए थे। एसी इंस्टॉलेशन के दौरान बिल्डिंग में ड्रिलिंग की जा रही थी, जिससे कुछ धूल नीचे वाले फ्लैट की बालकनी में गिर गई। इसी बात को लेकर नीचे रहने वाले लोग आकर मैकेनिक से उलझ गए। जब पीड़ित महिलाएं बीच-बचाव करने पहुंचीं तो उनके साथ भी विवाद किया गया और आरोप है कि दंपती ने उनके प्रति आपत्तिजनक और अभद्र टिप्पणियां कीं।