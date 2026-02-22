दस रुपये का लालच देकर दस साल के लड़के को ले गया सरसों के खेत में और…

इस घटना से पूरे गांव में लोग हैरान हैं और साथ में गुस्सा भी। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसी विकृत मानसिकता के आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पुलिस ने इस गंभीर मामले में त्वरित और गंभीरता से करने का आश्वासन पीड़ित बच्चे के परिजनों को दिया है। घटना के बाद से आरोपी फरार है। पुलिस का कहना है कि आरोपी शाहरुख को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस इसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट और भारतीय न्याय संहिता ( बीएनएस ) की अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि अब पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है। पीड़ित बच्चा मानसिक रूप से कमजोर है ऐसे में पीड़ित के प्रति लोगों की सहानुभूति भी है। स्थानीय लोग शाहरूख के खिलाफ अधिक से अधिक कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।