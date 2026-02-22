3 दिन तक पीटा, प्राइवेट पार्ट जलाया…19 साल की छात्रा संग लिव इन पार्टनर ने की हैवानियत

छात्रा की मां का आरोप है कि बेटी ने खुद फोन किया था और आरोपी की क्रूरता के बारे में बताया था। उन्होंने कहा है कि 16 फरवरी की रात बेटी का कॉल आया था। बात करने लगी कि वह बहुत ही डरी हुई है। घबराते हुए उसने मां से कहा कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। शिवम पिछले तीन दिनों से मुझे मार रहा है। बेटी ने मां से यह कहा कि कुछ भी खाने-पीने के लिए नहीं दे रहे हैं। मांगने पर ऊपर पेशाब कर रहा है। सुनने वालों का कलेजा तब फट गया जब छात्रा की मां ने दावा किया कि तीन दिन से उसे मारपीट तो रहा था, एक दिन उसने सैनिटाइजर डालकर उसके गुप्तांगों में आग लगा दी। मां ने कहा कि बेटी के शरीर पर कई जगह घाव के निशान हैं।