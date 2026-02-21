बिट्टू बजरंगी के साथ हुई दुल्हन ठगी, बारात लेकर तो गए लेकिन खाली हाथ लौटे…दूसरी शादी कर रहा था नूंह हिंसा का आरोपी

Bittu Bajrangi: आपने ठगी तो कई तरह की सुनी होगी, लेकिन क्या कभी किसी के साथ हुई दुल्हन ठगी के बारे में सुना है? यह सच है कि नूंह हिंसा मामले में आरोपी और कथित गौरक्षक बिट्टू बजरंगी के साथ ऐसी ही ठगी हुई है। दरअसल, दूसरी शादी करने का उनका सपना अब सपना ही बनकर रह गया है। हालांकि यह मामला काफी पुराना है, लेकिन एक बार फिर तब चर्चा में आया जब बजरंगी ने ठगी का मामला दर्ज करवाया। मामला सामने आने के बाद कई तरह की बातें शुरू हो गईं, जैसे कि आखिर वह इस उम्र में शादी क्यों करना चाहते थे। हालांकि, इस सवाल का जवाब भी बिट्टू ने दे दिया है।