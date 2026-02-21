बिट्टू बजरंगी के साथ हुई दुल्हन ठगी, बारात लेकर तो गए लेकिन खाली हाथ लौटे…दूसरी शादी कर रहा था नूंह हिंसा का आरोपी

Bittu Bajrangi: आपने ठगी तो कई तरह की सुनी होगी, लेकिन क्या कभी किसी के साथ हुई दुल्हन ठगी के बारे में सुना है? यह सच है कि नूंह हिंसा मामले में आरोपी और कथित गौरक्षक बिट्टू बजरंगी के साथ ऐसी ही ठगी हुई है। दरअसल, दूसरी शादी करने का उनका सपना अब सपना ही बनकर रह गया है। हालांकि यह मामला काफी पुराना है, लेकिन एक बार फिर तब चर्चा में आया जब बजरंगी ने ठगी का मामला दर्ज करवाया। मामला सामने आने के बाद कई तरह की बातें शुरू हो गईं, जैसे कि आखिर वह इस उम्र में शादी क्यों करना चाहते थे। हालांकि, इस सवाल का जवाब भी बिट्टू ने दे दिया है।
सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इस मामले पर सफाई देते हुए बिट्टू बजरंगी ने अब कि उसे धरवाली नहीं चाहिए थी
बल्कि बेटी के लिए मां चाहिए थी। इसलिए शादी करने जा रहा था। बिट्टू बजरंगी ने कहा बच्ची के अच्छे पालन-पोषण के लिए एक मां चाहिए थी, इसलिए वो शादी करने जा रहा था। बता दें कि कथित गौरक्षक और साल 2023 में हुई नूंह हिंसा मामले के आरोपी हैं।
बिट्टू बजरंगी की बारात जाने और बिना दुल्हन लौटने की खबर जैसे ही सोशल मीडिया पर पहुंची, वह तेजी से वायरल हो गई। कई लोगों ने उनकी उम्र में शादी करने के फैसले को लेकर उनका मजाक उड़ाया। इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए बिट्टू बजरंगी ने कहा कि जो कुछ उनके साथ हुआ, वैसा किसी के साथ न हो। उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग उनका मजाक बना रहे हैं, उन्हें सच्चाई जान लेनी चाहिए। उन्होंने साफ किया कि वह यह शादी अपने लिए नहीं, बल्कि अपनी बेटी के भविष्य को ध्यान में रखकर करना चाह रहे थे, न कि घरवाली के लिए।
बिट्टू बजरंगी जो नूंह हिंसा मामले का आरोपी रह चुका है, मानो ‘शादी की कोई उम्र नहीं होती’ कहावत को सच साबित करने जा रहा था। बाल-बच्चों वाले बिट्टू ने एक बार फिर शादी करने की योजना बनाई। इस पूरे काम की जिम्मेदारी उन्होंने अपने पड़ोसी बंटी को सौंपी। बंटी ने भी जिम्मेदारी निभाते हुए उनका रिश्ता अलीगढ़ में तय करवा दिया। जब बारात ले जाने का दिन आया तो बिट्टू पूरे उत्साह के साथ अलीगढ़ पहुंचा, लेकिन वहां न दुल्हन मिली और न ही उसके घरवाले नजर आए।
बिट्टू बजरंगी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि शादी तय करवाने के नाम पर उसके पड़ोसी बंटी ने उससे 30 हजार रुपये लिए थे। लेकिन जब वह बारात लेकर अलीगढ़ पहुंचा, तो वहां न दुल्हन मिली और न ही शादी करवाने वाले बिचौलिए का कोई पता चला। आखिरकार उसे अपनी बारात बिना दुल्हन के ही वापस लानी पड़ी। इस पूरे घटनाक्रम के बाद बिट्टू ने पर्वतीय कॉलोनी पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
