कर्मचारी ने दोस्तों के साथ मिलकर कर दी मालिक की हत्या, मामूली सी बात पर हुई थी कहासुनी

रवि चौधरी के बड़े भाई रणबीर चौधरी ने बताया कि शुक्रवार दिन में एक कर्मचारी से किसी बात को लेकर रवि की कहासुनी हुई थी। रात को 8:35 बजे रवि घर जाने के लिए फैक्ट्री से बाहर निकले तो उसी समय 10-12 युवकों ने उन पर चाकू और लाठी-डंडों से हमला कर दिया। रवि की मौके पर ही मौत हो गई। रणबीर चौधरी ने बताया कि हमलावर हौलंबी गांव के रहने वाले हैं। जिस कर्मचारी से कहा-सुनी हुई थी, उसी ने अपने दोस्तों के साथ उनके भाई पर हमला किया है। रवि को नरेला के सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया।